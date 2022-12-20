Наполнение газохранилищ в Европе находится на очень высоком уровне, поэтому цена на природный газ в понедельник, 20 декабря, упала ниже 1200 долларов (около 1130 евро) за 1000 кубометров газа, свидетельствуют данные Лондонской фондовой биржи ICE.
В Европе значительно подешевел газ. Что произошло?
Цена январских фьючерсных контрактов на голландской бирже TTF снизилась до 1193 долларов за 1000 кубометров газа, или до 108,775 евро за мегаватт-час. Кроме того, за понедельник общее снижение цены на газ превысило 6%.
Почему?
На снижение цен влияет ряд факторов. Во-первых, прогнозируется, что на этой неделе в большей части Европы температура воздуха будет выше нормы. Это значит, что для отопления будет использоваться меньшее количество газа.
Также на очень высоком уровне находится заполненность газохранилищ в Европе. В среднем газовые хранилища в Европе в настоящее время заполнены на 84,15%, что почти на 10% больше, чем в среднем на 20 декабря в предыдущие пять лет. В настоящее время в газохранилищах находится более 91 миллиарда кубометров газа.
Другой фактор - то, что в понедельник министры энергетики стран-членов Евросоюза договорились о потолке оптовой цены на природный газ.
Компромисс, достигнутый в понедельник, устанавливает потолок цены на голландской бирже Title Transfer Facility (TTF) на уровне 180 евро за мегаватт-час (МВтч) при определенных условиях.
Потолок цен будет введен с 15 февраля и вступит в силу, если в течение трех дней подряд цена в 180 евро будет превышена.
Условия также требуют, чтобы цена газа в Европе на следующий месяц была как минимум на 35 евро выше, чем то, что платят за сжиженный природный газ (СПГ) на мировых рынках.
Европейская комиссия (ЕК) в прошлом месяце предложила установить потолок цен на природный газ на бирже TTF на уровне 275 евро за МВтч, но министры ЕС не смогли согласиться с этим предложением.
Цена на природный газ на TTF лишь однажды в этом году превысила планку в 275 евро - с 22 по 29 августа. Это было в тот момент, когда в мире наблюдался огромный спрос на энергию, и страны ЕС пытались заполнить газовые хранилища до наступления зимы.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!