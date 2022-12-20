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В Европе значительно подешевел газ. Что произошло?

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В Европе значительно подешевел газ. Что произошло?
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Газохранилище. Иллюстративное фото
Газохранилище. Иллюстративное фото Фото: dpa/scanpix

Наполнение газохранилищ в Европе находится на очень высоком уровне, поэтому цена на природный газ в понедельник, 20 декабря, упала ниже 1200 долларов (около 1130 евро) за 1000 кубометров газа, свидетельствуют данные Лондонской фондовой биржи ICE.

Цена январских фьючерсных контрактов на голландской бирже TTF снизилась до 1193 долларов за 1000 кубометров газа, или до 108,775 евро за мегаватт-час. Кроме того, за понедельник общее снижение цены на газ превысило 6%.

Почему?

На снижение цен влияет ряд факторов. Во-первых, прогнозируется, что на этой неделе в большей части Европы температура воздуха будет выше нормы. Это значит, что для отопления будет использоваться меньшее количество газа.

Также на очень высоком уровне находится заполненность газохранилищ в Европе. В среднем газовые хранилища в Европе в настоящее время заполнены на 84,15%, что почти на 10% больше, чем в среднем на 20 декабря в предыдущие пять лет. В настоящее время в газохранилищах находится более 91 миллиарда кубометров газа.

Другой фактор - то, что в понедельник министры энергетики стран-членов Евросоюза договорились о потолке оптовой цены на природный газ.

Компромисс, достигнутый в понедельник, устанавливает потолок цены на голландской бирже Title Transfer Facility (TTF) на уровне 180 евро за мегаватт-час (МВтч) при определенных условиях.

Потолок цен будет введен с 15 февраля и вступит в силу, если в течение трех дней подряд цена в 180 евро будет превышена.

Условия также требуют, чтобы цена газа в Европе на следующий месяц была как минимум на 35 евро выше, чем то, что платят за сжиженный природный газ (СПГ) на мировых рынках.

Европейская комиссия (ЕК) в прошлом месяце предложила установить потолок цен на природный газ на бирже TTF на уровне 275 евро за МВтч, но министры ЕС не смогли согласиться с этим предложением.

Цена на природный газ на TTF лишь однажды в этом году превысила планку в 275 евро - с 22 по 29 августа. Это было в тот момент, когда в мире наблюдался огромный спрос на энергию, и страны ЕС пытались заполнить газовые хранилища до наступления зимы.

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