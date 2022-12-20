В Европе значительно подешевел газ. Что произошло?

Цена январских фьючерсных контрактов на голландской бирже TTF снизилась до 1193 долларов за 1000 кубометров газа, или до 108,775 евро за мегаватт-час. Кроме того, за понедельник общее снижение цены на газ превысило 6%.

Почему?

На снижение цен влияет ряд факторов. Во-первых, прогнозируется, что на этой неделе в большей части Европы температура воздуха будет выше нормы. Это значит, что для отопления будет использоваться меньшее количество газа.

Также на очень высоком уровне находится заполненность газохранилищ в Европе. В среднем газовые хранилища в Европе в настоящее время заполнены на 84,15%, что почти на 10% больше, чем в среднем на 20 декабря в предыдущие пять лет. В настоящее время в газохранилищах находится более 91 миллиарда кубометров газа.

Другой фактор - то, что в понедельник министры энергетики стран-членов Евросоюза договорились о потолке оптовой цены на природный газ.

Компромисс, достигнутый в понедельник, устанавливает потолок цены на голландской бирже Title Transfer Facility (TTF) на уровне 180 евро за мегаватт-час (МВтч) при определенных условиях.