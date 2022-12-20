Пост Лионеля Месси после победы на ЧМ набрал рекордное количество лайков в Instagram

На момент публикации этой статьи, пост с серией фотографий Месси и других футболистов команды с Кубком мира набрал 58,9 миллиона лайков.

До сих пор рекордное количество лайков - 56,4 миллиона - было у фотографии куриного яйца, которая была выложена в аккаунте world_record_egg в январе 2019 года.

Среди футболистов самым популярным постом в Instagram была рекламная публикация Louis Vuitton в аккаунте Криштиану Роналду, сделанная в ноябре 2022 года. Фото, на котором Роналду и Месси играют в шахматы, набрало 42 миллиона лайков.

У Месси cейчас 402 миллиона подписчиков в Instagram, по количеству подписчиков он находится на третьем месте в мире. Больше подписчиков только у Роналду (519 миллионов) и официального аккаунта самой соцсети (580 миллионов).

Напомним, что сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла чемпионат мира по футболу. До этого они выигрывали мундиаль в 1978 и 1986 годах.