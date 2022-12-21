Команда брейк-данса Factory Kingz победила на чемпионате мира по брейкингу в 2019 году, а летом 2022 года взяла золото чемпионата Европы. Основатель команды Анджей Зачиняев и его ребята - из латвийского города Даугавпилс. Сам Анджей вырос в одном из самых неблагополучных районов. Однако благодаря брейкингу он сумел стать одним из лучших спортсменов в Европе, рассказывает передача "Балтия" на телеканале "Настоящее время".
Завуч из Даугавпилса, который готовит детей к чемпионату мира по брейк-дансу
О брейк-дансе
По словам тренера, брейк-данс изобрели подростки из бедных кварталов Нью-Йорка, у которых не было денег, не было признания.
"Это не совсем танцевальное искусство.
Брейк - это жесткое уличное спортивное движение. Эта культура не о богатстве, не о богатых людях, не о зарабатывании денег.
Если ты беден, у тебя нет денег, у тебя в семье нет достатка, нет уюта в доме, нет признания, то есть ты по каким-то параметрам беден, тебе чего-то не хватает, то брейк дает тебе то, чего бы ты хотел. И культура хип-хопа в целом", - говорит он.
Зачиняев уточняет, что в Даугавпилсе "суть культуры брейка остается уличной. Но с элементами комфорта".
"У нас она уличная "воспитанная" культура…" - добавляет он.
О команде Factory Kingz
Тренер рассказал, что создал свою школу брейк-данса в 2006 году, когда только окончил 12-й класс.
"На то время я был очень популярен в городе как танцор - все знали, что Анджик вот танцует. Я знаю, что обо мне и девчонки говорили, что Анджик там симпатичный, всякое такое. Я понимал, что, в принципе, если я открою школу брейка, то ко мне придет много народа из Даугавпилса", - рассказывает он.
19-летний парень объявил набор в свою школу, и пришло действительно много людей:
"У меня рекордное количество, я всем говорю об этом, на тренировке было 87 человек".
Так начала формироваться его команда.
Factory Kingz в 2019 году стали чемпионами мира среди юниоров. Это первая команда из Латвии, которая привезла домой титул чемпионов мира по брейку.
"В 2022-м, то есть в этом году, мы стали уже чемпионами Европы… Тоже командами участвовали в соревнованиях в Бельгии. И мы вот в финале обыграли сборные из Швейцарии, Франции и Италии. Там возрастная группа - до 18 лет. Они собрали свою элиту, и да, мы вот их разнесли…" - делится тренер.
О работе в школе
Анджей Зачиняев учился на психолога в Даугавпилсском университете, позже его взяли на работу в Польскую гимназию.
"Изначально меня и позвали в школу работать психологом, потому что говорят - у нас есть сложные подростки. Нам сложно с ними, и мы знаем, что у тебя хороший опыт общения с подростками, хорошее влияние на них, они тебя слушают, ты умеешь с ними общаться - ты нам нужен в школе. Я говорю: "Ну, попробую, хорошо!".
Сейчас он классный руководитель и завуч в школе.
"Я не пытаюсь разделять свою деятельность. Что сейчас я тренер по брейку, сейчас я завуч в школе, сейчас я классный руководитель, а сейчас я, например, папа или муж дома. То есть все эти роли, которые я играю и исполняю, в принципе, они об одном и том же - об общении с молодежью", - делится Зачиняев.
Анджей продолжает жить в своем родном Даугавпилсе, где он выступает сразу в нескольких ролях: отец, тренер, психолог, завуч школы. Но, по его собственному признанию, он остается простым парнем с улицы, живущим по законам хип-хопа.
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