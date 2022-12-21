Завуч из Даугавпилса, который готовит детей к чемпионату мира по брейк-дансу

19-летний парень объявил набор в свою школу, и пришло действительно много людей:

"У меня рекордное количество, я всем говорю об этом, на тренировке было 87 человек".

Так начала формироваться его команда.

Тренер Анджей Зачиняев из Даугавпилса Фото: Кадр из видео

Factory Kingz в 2019 году стали чемпионами мира среди юниоров. Это первая команда из Латвии, которая привезла домой титул чемпионов мира по брейку.

"В 2022-м, то есть в этом году, мы стали уже чемпионами Европы… Тоже командами участвовали в соревнованиях в Бельгии. И мы вот в финале обыграли сборные из Швейцарии, Франции и Италии. Там возрастная группа - до 18 лет. Они собрали свою элиту, и да, мы вот их разнесли…" - делится тренер.

О работе в школе

Анджей Зачиняев учился на психолога в Даугавпилсском университете, позже его взяли на работу в Польскую гимназию.

"Изначально меня и позвали в школу работать психологом, потому что говорят - у нас есть сложные подростки. Нам сложно с ними, и мы знаем, что у тебя хороший опыт общения с подростками, хорошее влияние на них, они тебя слушают, ты умеешь с ними общаться - ты нам нужен в школе. Я говорю: "Ну, попробую, хорошо!".

Сейчас он классный руководитель и завуч в школе.

"Я не пытаюсь разделять свою деятельность. Что сейчас я тренер по брейку, сейчас я завуч в школе, сейчас я классный руководитель, а сейчас я, например, папа или муж дома. То есть все эти роли, которые я играю и исполняю, в принципе, они об одном и том же - об общении с молодежью", - делится Зачиняев.

Анджей продолжает жить в своем родном Даугавпилсе, где он выступает сразу в нескольких ролях: отец, тренер, психолог, завуч школы. Но, по его собственному признанию, он остается простым парнем с улицы, живущим по законам хип-хопа.