Правительство утвердило обновленный график подготовки госбюджета на 2023 год

Подготовка и внесение в Кабинет министров сопутствующих бюджету законопроектов (пакета бюджетных законопроектов) намечены на 19 января 2023 года.

Подготовка и передача Минфину бюджетных заявок министерств на 2023, 2024 и 2025 годы запланирована на 24 января 2023 года.

Рассмотрение сопровождающих бюджет законопроектов в Кабинете министров планируется 24 и 31 января 2023 года.

Рассмотрение проекта протокола о соглашении и разногласиях между Кабинетом министров и Латвийским союзом самоуправлений запланировано на 7 февраля.

Утверждение декларации фискальных рисков в Кабинете министров запланировано на 7 февраля.

Утверждение уточненного проекта плана бюджета общего правительства на 2023 год в Кабинете министров намечено на 7 февраля 2023 года.

Утверждение законопроекта "О государственном бюджете на 2023 год и бюджетных рамках на 2023, 2024 и 2025 годы" в Кабинете министров запланировано на 7 февраля.

Уточненный проект плана бюджета общего правительства на 2023 год планируется подать в Европейскую комиссию и Еврогруппу 8 февраля.

Проект закона "О государственном бюджете на 2023 год и бюджетных рамках на 2023, 2024 и 2025 годы" (с разъяснениями, декларацией фискальных рисков, докладом Совета по фискальной дисциплине о мониторинге фискальной дисциплины, сопроводительными законопроектами (пакетом бюджетных законопроектов), протоколом о соглашении и разногласиях между Кабинетом министров и Латвийским союзом самоуправлений) планируется передать на рассмотрение в Сейм 9 февраля 2023 года.