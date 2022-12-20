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VDD вынесла предупреждение партии "За стабильность!"

rus.tvnet.lv/LETA
VDD вынесла предупреждение партии "За стабильность!"
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Лидер партии "За стабильность!" Алексей Росликов.
Лидер партии "За стабильность!" Алексей Росликов. Фото: Zane Bitere/LETA

Служба государственной безопасности (VDD) вынесла предупреждение партии "За стабильность!" в связи с заявлениями ее членов на российских и белорусских пропагандистских ресурсах, находящихся под контролем подсанкционных лиц.

В ходе мониторинга информационного пространства VDD установила, что в интервью указанным ресурсам депутаты 14-го Сейма Алексей Росликов и Глория Гревцова выступили с заявлениями, противоречащими положениям закона о политических партиях, сообщили агентству LETA в VDD.

В соответствии с указанной нормой политической партии запрещается оказывать поддержку, в том числе информационную, лицам или странам, которые подрывают или угрожают территориальной неделимости, суверенитету и независимости демократических стран или конституционному строю.

В VDD сообщили партии о своих выводах, а также предупредили партию о недопустимости нарушения запретов, установленных законом о политических партиях. VDD призвала партию предотвратить дальнейшую незаконную деятельность и предупредила, что в противном случае служба будет использовать правовые инструменты против партии.

VDD напоминает, что в соответствии с положениями закона о политических партиях прекращение деятельности партии может быть инициировано, если деятельность партии противоречит Конституции, законам или иным нормативным актам, если она угрожает государственной или общественной безопасности, а также если ее действия противоречат положениям закона.

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