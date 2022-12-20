Главное за 20 декабря ⟩ Скользкая Латвия, налог на бездетность и предупреждение для партии "За стабильность!"

В городе Итцехо на севере Германии после более чем годичного разбирательства вынесен приговор 97-летней Ирмгард Ф. (Irmgard F.), бывшей секретарше коменданта концентрационного лагеря Штутгоф. Судебная коллегия по уголовным делам несовершеннолетних - на момент работы в лагере подсудимой было 18 лет - признала ее виновной в соучастии в массовых убийствах и полностью удовлетворила требование прокуратуры, приговорив к двум годам лишения свободы условно.

Минобороны России распространило сообщение о том, что министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал передовые позиции российских подразделений. Активисты выяснили, что это ложь, и на самом деле Шойгу был в 80 километрах от линии фронта, сообщает "Радио Свобода".

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 20 декабря, прибыл в украинский город Бахмут, расположенный на линии фронта на востоке Украины, сообщает "Медуза".

Наполнение газохранилищ в Европе находится на очень высоком уровне, поэтому цена на природный газ в понедельник, 20 декабря, упала ниже 1200 долларов (около 1130 евро) за 1000 кубометров газа, свидетельствуют данные Лондонской фондовой биржи ICE.

Это называют крупнейшим климатическим законом в европейской истории. На прошлой неделе Европейский союз достиг соглашения по нескольким реформам углеродного рынка. В дополнение к зеленому повороту изменения обещают опустошить разоренный инфляцией кошелек европейского потребителя, пишет Rus.Postimees.

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