Праздники все ближе - головы людей забиты мыслями о подарках, а ногам покоя не дает оттепель - улицы превратились в катки. Между тем, сегодняшний день оказался богатым на события. Рассказываем о самом главном за вторник, 20 декабря.
Главное за 20 декабря ⟩ Скользкая Латвия, налог на бездетность и предупреждение для партии "За стабильность!"
Новости Латвии:
По мнению министра защиты среды и регионального развития Мариса Спринджукса, в Латвии можно было бы рассмотреть введение так называемого налога на бездетность, сообщает агентство LETA.
Во многих городах мира существуют карты жителя города, которые дают возможность получить привилегии и скидки. Например, карта жителя Таллинна предоставляет возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом. О подобном рижанам остается только мечтать! Тем не менее у них пока еще есть своя Rīdzinieka karte, которая создавалась как транспортная и скидочная карта. Если в прошлом карта рижанина позволяла получать много скидок, то в последнее время, похоже, их количество поубавилось.
В понедельник иммигранты переправили через белорусско-латвийскую государственную границу двух граждан Афганистана с выраженными признаками обморожения и в критическом состоянии здоровья, сообщили в Государственной пограничной охране.
Количество пациентов в Больнице травматологии и ортопедии увеличивается из-за травм на скользких улицах, сообщили агентству LETA в больнице.
Служба государственной безопасности (VDD) вынесла предупреждение партии "За стабильность!" в связи с заявлениями ее членов на российских и белорусских пропагандистских ресурсах, находящихся под контролем подсанкционных лиц.
Сегодня, 20 декабря, правительство официально приняло решение о создании Министерства климата и энергетики (МКЭ) путем реорганизации министерств экономики и охраны среды и регионального развития.
Сегодня, 20 декабря, прокурор ходатайствовал перед судом о приостановлении производства по уголовному делу избранного в 14-й Сейм депутата Глории Гревцовой ("За стабильность!"), по которому она обвиняется в предоставлении ложных сведений Центральной избирательной комиссии (ЦИК), чтобы запросить у Сейма согласие на продолжение уголовного преследования, выяснило агентство LЕТА.
Запрет пользоваться водительскими правами при превышении разрешенной скорости более чем на 31 км/ч в первую очередь коснется лиц, уже ранее совершавших нарушения правил дорожного движения (ПДД), сообщили в Государственной полиции.
В Талсинском крае произошло ДТП, есть пострадавший. Причиной аварии стала не скользкая дорога, а отсутствие дорожного знака, а также невнимательность водителей, сообщает передача Degpunktā.
На портале общественных инициатив manabalss.lv начался сбор подписей за восстановление услуг маршрутных такси в Риге.
За рубежом:
Как Казахстан и Кыргызстан - на территории которых лесов примерно 5-6% – внезапно стали мегаэкспортерами древесины на Запад, обойдя санкции России и Беларуси.
В Чувашии загорелся магистральный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород, по которому газ из Западной Сибири через Украину поставляется в Европу. По предварительным данным, есть жертвы. Власти сообщили, что пожар начался во время проведения плановых ремонтных работ. Пострадают ли от аварии поставки европейским потребителям, пока неизвестно.
В городе Итцехо на севере Германии после более чем годичного разбирательства вынесен приговор 97-летней Ирмгард Ф. (Irmgard F.), бывшей секретарше коменданта концентрационного лагеря Штутгоф. Судебная коллегия по уголовным делам несовершеннолетних - на момент работы в лагере подсудимой было 18 лет - признала ее виновной в соучастии в массовых убийствах и полностью удовлетворила требование прокуратуры, приговорив к двум годам лишения свободы условно.
Минобороны России распространило сообщение о том, что министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал передовые позиции российских подразделений. Активисты выяснили, что это ложь, и на самом деле Шойгу был в 80 километрах от линии фронта, сообщает "Радио Свобода".
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 20 декабря, прибыл в украинский город Бахмут, расположенный на линии фронта на востоке Украины, сообщает "Медуза".
Наполнение газохранилищ в Европе находится на очень высоком уровне, поэтому цена на природный газ в понедельник, 20 декабря, упала ниже 1200 долларов (около 1130 евро) за 1000 кубометров газа, свидетельствуют данные Лондонской фондовой биржи ICE.
Это называют крупнейшим климатическим законом в европейской истории. На прошлой неделе Европейский союз достиг соглашения по нескольким реформам углеродного рынка. В дополнение к зеленому повороту изменения обещают опустошить разоренный инфляцией кошелек европейского потребителя, пишет Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
Рождество и Новый год - время, когда каждый из нас ждет волшебства чуточку больше, чем обычно. Именно в это время добра и чудес RUS TVNET и молодежная организация Young Folks LV начинают свое сотрудничество: мы призываем помочь беженцам из Украины теплой одеждой, вещами для дома, игрушками и всем необходимым, чтобы укрывшиеся от войны в нашей стране могли как можно комфортнее, уютнее и теплее во всех смыслах переждать эти темные времена.
В 2018 году регион Сицилии в Италии выступил с уникальным предложением - купить дом за один евро. Этот странный призыв пришелся по вкусу миллионам желающих, готовых отправиться в Италию и начать там жизнь. Некоторые люди, купившие таким образом дом, поделились положительными историями, другие же раскрыли темную сторону этого проекта, сообщает CNN.
На этот раз гостьей режиссера Дж. Дж. Джилинджера в шоу Dziļi ar Džili стала представительница эскорт-сервиса Анна, которая раскрыла детали своей сферы деятельности.
Очередная фраза Александра Лукашенко стала объектом внимания пользователей соцсетей. Рассказываем, что случилось!
Внучка маэстро Раймонда Паулса, кинопродюсер Моника Ивонне, или Моника Педерсен, не выйдет замуж за любимого человека, сценариста Майкла Алояна, сообщает журнал Kas Jauns?.
В Швеции на новогодние праздники есть традиция накрывать буфетный стол - Julbord. Руководитель шведского ресторана IKEA рассказывает о двух простых рецептах блюд, которые вы сможете легко приготовить в эти праздники.
В прошлом месяце в семье актрисы Ребел Уилсон, которая недавно обручилась с девушкой из Латвии, произошло пополнение. У актрисы родилась дочь при помощи суррогатной матери. Сейчас звезда занимается воспитанием малышки и иногда делится трогательными моментами в соцсетях.
Pornhub, крупнейший в мире порносайт, опубликовал свой обзор 2022 года. С помощью статистики он обобщил интересы людей планеты в порно в различных аспектах. Что чаще всего искали женщины на порносайтах в этом году?
Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес объяснил свой неприличный жест во время церемонии награждения после финала чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Прошла неделя с тех пор, как "Дождю" запрещен доступ к кабельному телевидению в Латвии. За это время все вовлеченные стороны (и не только они) высказались по поводу ситуации. Некоторые комментарии были более эмоциональными, некоторые - не столь. У канала были ярые сторонники, которые сравнивали NEPLP с российским регулятором СМИ, и столь же ярые противники, которые призывали как можно быстрее отобрать у журналистов "Дождя" латвийские визы. Теперь, когда страсти улеглись, хотелось бы с холодным рассудком посмотреть на ситуацию и понять, что же произошло и что нас ждет.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!