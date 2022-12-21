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Месси в кровати с Кубком мира, а Левандовски с печеньками. Как прошла неделя звёзд спорта?

rus.tvnet.lv
Месси в кровати с Кубком мира, а Левандовски с печеньками. Как прошла неделя звёзд спорта?
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Давайте посмотрим, как прошла неделя у известных спортсменов и чем они радовали своих подписчиков в Instagram.

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