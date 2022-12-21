Давайте посмотрим, как прошла неделя у известных спортсменов и чем они радовали своих подписчиков в Instagram.
Месси в кровати с Кубком мира, а Левандовски с печеньками. Как прошла неделя звёзд спорта?
Месси в кровати с Кубком мира, а Левандовски с печеньками. Как прошла неделя звёзд спорта?
Роберт Левандовски с женой ел печеньки
Теннисистка Эмма Радукану побывала на финале чемпионата мира по футболу
Там же был и Дэвид Бекхэм с сыном
Суровый Владимир Кличко
Украинка Юлия Левченко пряталась от солнышка
Польский боец ММА Йоанна Енджейчик наряжала ёлку
Латвийская легкоатлетка Синдия Букша отпраздновала 25-летие
Стильный Александр Усик
Дзюдоистка Дарья Белодед хвасталась сумкой
Латвийская таэквондистка Инесе Тарвида отдыхала в Таиланде
Латвийский футболист Андрей Цыганик тоже в Таиланде
Российская футболистка Надежда Карпова не только смелая, но и стильная
Серена Уильямс проводила время с семьёй
Лионель Месси спал с Кубком мира
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