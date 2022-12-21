Министр Спринджукс объяснил свою идею налога на бездетность

Высказывания Спринджукса в социальных сетях вызывали огромную волну возмущения, сравнивая эту рекомендацию с советской практикой.

Спринджукс выступил с комментарием о своих высказываниях.

"Обсуждали права детей, демографию, поддержку семьям. Не обсуждали новые налоги. Хотя я действительно упомянул различные решения для поддержки семей, из которых именно налог был выдернут из контекста и вставлен как главная новость в рассказе о политике поддержки семей. Важно продолжать дискуссию о том, как мотивировать семьи выбирать в пользу ребенка.

Я понимаю, что есть семьи, в которых не могут быть, где никогда не будет детей, и я это уважаю, но вместе с этим важно думать о том, как способствовать рождению. Семья - это основа. Могут быть высказаны много разных идей, и многие также отвергнуты, это демократический процесс, но важно об этом говорить. Мое убеждение состоит в том, что нужно анализировать механизмы поддержки государства и самоуправлений, и, возможно, надо предлагать новые. Я уверен, что мотивационные механизмы более эффективны. Прошу прощения у всех, кому я причинил боль", - говорит министр.

Уже сообщалось, что Министерство благосостояния планирует создать общество, поддерживающее детей, молодежь и семьи, предусматривает разработанный министерством план реализации основных установок развития детей, молодежи и семьи на ближайшие пять лет, который во вторник был поддержан правительство.

Главная цель плана предусматривает, что в результате будет создано такое общество, которое способствует процветанию семей, здоровому развитию, равным возможностям и уменьшению рисков бедности и социальной отчужденности детям, молодежи и семьям, а также развитие ранней интервенции для общего роста государства.