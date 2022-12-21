Новый министр охраны среды и регионального развития, бывший председатель Адажской краевой думы Марис Спринджукс на первом заседании правительства, состоявшемся во вторник, заявил, что при создании латвийской политики семьи может учитывать введение так называемого налога бездетность.
Министр Спринджукс объяснил свою идею налога на бездетность
Высказывания Спринджукса в социальных сетях вызывали огромную волну возмущения, сравнивая эту рекомендацию с советской практикой.
Спринджукс выступил с комментарием о своих высказываниях.
"Обсуждали права детей, демографию, поддержку семьям. Не обсуждали новые налоги. Хотя я действительно упомянул различные решения для поддержки семей, из которых именно налог был выдернут из контекста и вставлен как главная новость в рассказе о политике поддержки семей. Важно продолжать дискуссию о том, как мотивировать семьи выбирать в пользу ребенка.
Я понимаю, что есть семьи, в которых не могут быть, где никогда не будет детей, и я это уважаю, но вместе с этим важно думать о том, как способствовать рождению. Семья - это основа. Могут быть высказаны много разных идей, и многие также отвергнуты, это демократический процесс, но важно об этом говорить. Мое убеждение состоит в том, что нужно анализировать механизмы поддержки государства и самоуправлений, и, возможно, надо предлагать новые. Я уверен, что мотивационные механизмы более эффективны. Прошу прощения у всех, кому я причинил боль", - говорит министр.
Уже сообщалось, что Министерство благосостояния планирует создать общество, поддерживающее детей, молодежь и семьи, предусматривает разработанный министерством план реализации основных установок развития детей, молодежи и семьи на ближайшие пять лет, который во вторник был поддержан правительство.
Главная цель плана предусматривает, что в результате будет создано такое общество, которое способствует процветанию семей, здоровому развитию, равным возможностям и уменьшению рисков бедности и социальной отчужденности детям, молодежи и семьям, а также развитие ранней интервенции для общего роста государства.
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