СМИ: Зеленский находится на пути в Вашингтон

Президент Украины уже на пути в Вашингтон, подтвердили два отдельных источника.

Планируется, что во время визита Зеленский обратится к обеим палатам Конгресса США.

В Белом доме Зеленский встретится с Байденом и другими высокими должностными лицами США. Правда, планирование посещения Белого дома еще не завершено, и информация об этом не разглашается по соображениям безопасности.

Визит совпадает с замыслом администрации о новом пакете помощи в сфере безопасности Украины.

Ожидается, что в ходе визита Зеленского Байден объявит о дополнительной помощи Украине в размере 1,8 миллиарда долларов. Сообщается, что в новый пакет помощи будут включены системы Patriot и высокоточные управляемые ракеты для истребителей.

Белый дом отказывается комментировать потенциальный визит или возможные сообщения Байдена о предоставлении новой помощи.

Законодатели США планируют, что Зеленский может посетить Капитолий в среду вечером, но источники указывают, что работа над планированием визита еще не завершена и что должностные лица работают над подготовкой мер безопасности.

Если новости подтвердятся, это будет первая зарубежная поездка Зеленского, с тех пор как в феврале началось вторжение России в Украину.

Полиция Капитолия США усилила безопасность в среду, сообщил новостной сайт США Axios, ссылаясь на несколько неназванных источников.