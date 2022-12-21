Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в среду планирует встретиться в Вашингтоне, в Белом доме, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на два источника, известных с планированием визита.
СМИ: Зеленский находится на пути в Вашингтон
Президент Украины уже на пути в Вашингтон, подтвердили два отдельных источника.
Планируется, что во время визита Зеленский обратится к обеим палатам Конгресса США.
В Белом доме Зеленский встретится с Байденом и другими высокими должностными лицами США. Правда, планирование посещения Белого дома еще не завершено, и информация об этом не разглашается по соображениям безопасности.
Визит совпадает с замыслом администрации о новом пакете помощи в сфере безопасности Украины.
Ожидается, что в ходе визита Зеленского Байден объявит о дополнительной помощи Украине в размере 1,8 миллиарда долларов. Сообщается, что в новый пакет помощи будут включены системы Patriot и высокоточные управляемые ракеты для истребителей.
Белый дом отказывается комментировать потенциальный визит или возможные сообщения Байдена о предоставлении новой помощи.
Законодатели США планируют, что Зеленский может посетить Капитолий в среду вечером, но источники указывают, что работа над планированием визита еще не завершена и что должностные лица работают над подготовкой мер безопасности.
Если новости подтвердятся, это будет первая зарубежная поездка Зеленского, с тех пор как в феврале началось вторжение России в Украину.
Полиция Капитолия США усилила безопасность в среду, сообщил новостной сайт США Axios, ссылаясь на несколько неназванных источников.
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