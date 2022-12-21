Зеленский отправился с визитом в Вашингтон

"На пути в США, чтобы укрепить устойчивость и обороноспособность Украины. В частности, буду обсуждать сотрудничество между Украиной и США. У меня также будет выступление на Конгрессе и ряд двусторонних встреч", - написал Зеленский в Twitter.

"Надеюсь, твой полет проходит хорошо, Владимир. Я буду очень рад видеть тебя здесь. Нужно многое обсудить", - ответил на сообщение Зеленского Байден.

I hope you’re having a good flight, Volodymyr. I’m thrilled to have you here. Much to discuss. https://t.co/SsRdsAnSDb — President Biden (@POTUS) December 21, 2022

В Белом доме Зеленский встретится с Байденом и другими высокопоставленными должностными лицами США. Правда, планирование посещения Белого дома еще не завершено, и информация об этом не разглашается по соображениям безопасности.

Визит совпадает с замыслом администрации о новом пакете помощи в сфере безопасности Украины. Ожидается, что в ходе визита Зеленского Байден объявит о дополнительной помощи Украине в размере 1,8 миллиарда долларов. Сообщается, что в новый пакет помощи будут включены системы Patriot и высокоточные управляемые ракеты для истребителей.

Белый дом отказывается комментировать потенциальный визит или возможные сообщения Байдена о предоставлении новой помощи.

Законодатели США планируют, что Зеленский может посетить Капитолий в среду вечером, но источники указывают, что работа над планированием визита еще не завершена и что должностные лица работают над подготовкой мер безопасности.

Если новости подтвердятся, это будет первая зарубежная поездка Зеленского с тех пор, как в феврале началось вторжение России в Украину.

Полиция Капитолия США усилила меры безопасности в среду, сообщил новостной сайт США Axios, ссылаясь на несколько неназванных источников.