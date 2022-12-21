У пойманного во вторник пьяного шофера забрали автомобиль

За минувшие сутки зарегистрировано 151 дорожно-транспортное происшествие, в которых пострадали семь человек.

За рулем в состоянии алкогольного опьянения остановлены пятеро водителей, четверо из них будут привлечены к уголовной ответственности.

Транспортное средство конфискуется, если владелец управлял им в состоянии алкогольного опьянения, когда концентрация алкоголя в крови превышала 1,5 промилле, был под воздействием каких-либо наркотических веществ или отказался пройти проверку на наличие в организме одурманивающих веществ.