У одного из задержанных вчера пьяными водителей будет конфискован автомобиль, а трем другим придется заплатить штраф в размере стоимости транспортного средства, сообщили в Государственной полиции.
У пойманного во вторник пьяного шофера забрали автомобиль
У пойманного во вторник пьяного шофера забрали автомобиль
За минувшие сутки зарегистрировано 151 дорожно-транспортное происшествие, в которых пострадали семь человек.
За рулем в состоянии алкогольного опьянения остановлены пятеро водителей, четверо из них будут привлечены к уголовной ответственности.
Транспортное средство конфискуется, если владелец управлял им в состоянии алкогольного опьянения, когда концентрация алкоголя в крови превышала 1,5 промилле, был под воздействием каких-либо наркотических веществ или отказался пройти проверку на наличие в организме одурманивающих веществ.
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