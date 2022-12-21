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ВИДЕО ⟩ Безумие! Фанаты с моста запрыгивали в автобус с футболистами сборной Аргентины

rus.tvnet.lv
Безумие! Фанаты с моста запрыгивали в автобус с футболистами сборной Аргентины
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В Буэнос-Айресе прошёл чемпионский парад в честь победы сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Миллионы людей заполнили улицы столицы Аргентины, надеясь увидеть футбольную команду после её возвращения на родину из Катара. В честь победы Аргентины во вторник в стране был объявлен выходной.

В Буэнос-Айресе было так много ликующих и размахивающих флагами болельщиков, что игрокам пришлось отменить запланированный парад на открытом автобусе. Он двигался от базы сборной в сторону площади Республики на минимальной скорости - фанаты не давали прохода.

Из-за того, что автобус двигался слишком медленно, а некоторые фанаты пытались запрыгнуть в него прямо с мостов, власти решили свернуть проезд сборной и переправили игроков в безопасное место на вертолёте.

Успех южноамериканской сборной - очень нужная новость для Аргентины, которая уже много лет страдает от экономических проблем. В стране один из самых высоких в мире уровней инфляции и часть населения живёт за чертой бедности.

Аргентинские СМИ сообщали, что во вторник днём на улицы Буэнос-Айреса вышло более 4 миллионов человек. Празднующие болельщики заполнили улицы, мосты, дороги столицы и даже автомобильные развязки, несмотря на то, что температура воздуха достигала 30 градусов.

Напомним, в финале чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Францию. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и в третий раз в своей истории стали чемпионами мира.

Сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла чемпионат мира по футболу. До этого они выигрывали мундиаль в 1978 и 1986 годах.

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