В Буэнос-Айресе прошёл чемпионский парад в честь победы сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре.
ВИДЕО ⟩ Безумие! Фанаты с моста запрыгивали в автобус с футболистами сборной Аргентины
Миллионы людей заполнили улицы столицы Аргентины, надеясь увидеть футбольную команду после её возвращения на родину из Катара. В честь победы Аргентины во вторник в стране был объявлен выходной.
В Буэнос-Айресе было так много ликующих и размахивающих флагами болельщиков, что игрокам пришлось отменить запланированный парад на открытом автобусе. Он двигался от базы сборной в сторону площади Республики на минимальной скорости - фанаты не давали прохода.
Из-за того, что автобус двигался слишком медленно, а некоторые фанаты пытались запрыгнуть в него прямо с мостов, власти решили свернуть проезд сборной и переправили игроков в безопасное место на вертолёте.
Fans jump from a bridge on Argentina’s team bus. One falls, taken away on a stretcher, but still singing.— Adriano Del Monte (@adriandelmonte) December 20, 2022
Never seen anything like this! 🇦🇷🏆pic.twitter.com/HsT9DTTvj8
Успех южноамериканской сборной - очень нужная новость для Аргентины, которая уже много лет страдает от экономических проблем. В стране один из самых высоких в мире уровней инфляции и часть населения живёт за чертой бедности.
Аргентинские СМИ сообщали, что во вторник днём на улицы Буэнос-Айреса вышло более 4 миллионов человек. Празднующие болельщики заполнили улицы, мосты, дороги столицы и даже автомобильные развязки, несмотря на то, что температура воздуха достигала 30 градусов.
More than a million fans stormed the streets of Buenos Aires after Argentina won the World Cup 🥳 pic.twitter.com/2dt1Ko3WC2— ESPN UK (@ESPNUK) December 20, 2022
Argentina fans lifting another trophy... pic.twitter.com/4uEDzqx3dA— Football Chants (@FootyFansChants) December 19, 2022
Unbelievable, joyous and emotional celebrations in Buenos Aires. Just look what Argentina's World Cup win means.🤩🇦🇷— Ben Jacobs (@JacobsBen) December 18, 2022
🎥 via IG/alepetra_ pic.twitter.com/5oek57Ux45
Напомним, в финале чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Францию. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и в третий раз в своей истории стали чемпионами мира.
Сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла чемпионат мира по футболу. До этого они выигрывали мундиаль в 1978 и 1986 годах.
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