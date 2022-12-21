ВИДЕО ⟩ Безумие! Фанаты с моста запрыгивали в автобус с футболистами сборной Аргентины

Миллионы людей заполнили улицы столицы Аргентины, надеясь увидеть футбольную команду после её возвращения на родину из Катара. В честь победы Аргентины во вторник в стране был объявлен выходной.

В Буэнос-Айресе было так много ликующих и размахивающих флагами болельщиков, что игрокам пришлось отменить запланированный парад на открытом автобусе. Он двигался от базы сборной в сторону площади Республики на минимальной скорости - фанаты не давали прохода.

Из-за того, что автобус двигался слишком медленно, а некоторые фанаты пытались запрыгнуть в него прямо с мостов, власти решили свернуть проезд сборной и переправили игроков в безопасное место на вертолёте.

Fans jump from a bridge on Argentina’s team bus. One falls, taken away on a stretcher, but still singing.



Never seen anything like this! 🇦🇷🏆pic.twitter.com/HsT9DTTvj8 — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) December 20, 2022