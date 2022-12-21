Ср, 21.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Фото ⟩ IKEA отзывает вращающееся кресло Odger

rus.tvnet.lv
IKEA отзывает вращающееся кресло Odger
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
IKEA в выходные
IKEA в выходные Фото: Limon

IKEA призывает всех купивших офисные кресла ODGER антрацитового цвета, с серийным номером до 2221 включительно, прекратить их использование и обратиться в магазин за возвратом полной стоимости товара.

Чек, подтверждающий покупку, для этого не нужен.

Название и серийный номер кресла можно найти на оборотной стороне сиденья, на материале кресла.

"Безопасность наших покупателей - приоритет IKEA. Мы отзываем офисные кресла ODGER антрацитового цвета, с серийным номером до 2221 включительно (2022 - год производства, 21 - неделя производства), в связи с риском поломки звездообразной ножки", - сообщил продавец.

IKEA приносит извинения за любые доставленные неудобства.

Рабочий стул ODGER
Рабочий стул ODGER Фото: Ikea

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх