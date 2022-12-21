IKEA призывает всех купивших офисные кресла ODGER антрацитового цвета, с серийным номером до 2221 включительно, прекратить их использование и обратиться в магазин за возвратом полной стоимости товара.
Фото ⟩ IKEA отзывает вращающееся кресло Odger
IKEA отзывает вращающееся кресло Odger
Чек, подтверждающий покупку, для этого не нужен.
Название и серийный номер кресла можно найти на оборотной стороне сиденья, на материале кресла.
"Безопасность наших покупателей - приоритет IKEA. Мы отзываем офисные кресла ODGER антрацитового цвета, с серийным номером до 2221 включительно (2022 - год производства, 21 - неделя производства), в связи с риском поломки звездообразной ножки", - сообщил продавец.
IKEA приносит извинения за любые доставленные неудобства.
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