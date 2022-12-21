Выявлено 513 новых случаев Covid-19, умерли шесть человек

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

три человека - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Вчера проведено 2114 тестов на Covid-19, 24,3% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 277,9 до 268,9 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии умерли 6139 человек, зараженных Covid-19, лабораторно подтверждено 971 857 случаев заболевания.

Госпитализации

За прошедшие сутки количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах немного увеличилось - с 485 до 489 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За последние сутки госпитализирован 71 пациент с Covid-19, выписаны 59 человек.

У 151 пациента Covid-19 является основным диагнозом. Из них у 144 человек среднетяжелое течение заболевания, семь пациентов находятся в тяжелом состоянии.