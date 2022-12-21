За прошедшие сутки выявлено 513 новых случаев Covid-19, получены сведения о смерти шести зараженных коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
Выявлено 513 новых случаев Covid-19, умерли шесть человек
Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:
- один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;
- один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
- три человека - в возрасте от 80 до 89 лет;
- один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.
Вчера проведено 2114 тестов на Covid-19, 24,3% из них были положительными.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 277,9 до 268,9 случая на 100 000 человек.
С начала пандемии в Латвии умерли 6139 человек, зараженных Covid-19, лабораторно подтверждено 971 857 случаев заболевания.
Госпитализации
За прошедшие сутки количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах немного увеличилось - с 485 до 489 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
За последние сутки госпитализирован 71 пациент с Covid-19, выписаны 59 человек.
У 151 пациента Covid-19 является основным диагнозом. Из них у 144 человек среднетяжелое течение заболевания, семь пациентов находятся в тяжелом состоянии.
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