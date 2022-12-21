Ср, 21.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Выявлено 513 новых случаев Covid-19, умерли шесть человек

В больницах 489 человек
rus.tvnet.lv/LETA
Выявлено 513 новых случаев Covid-19, умерли шесть человек
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Туман и изморозь в Риге.
Туман и изморозь в Риге. Фото: Jānis Škapars/TVNET

За прошедшие сутки выявлено 513 новых случаев Covid-19, получены сведения о смерти шести зараженных коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:

  • один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;
  • один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
  • три человека - в возрасте от 80 до 89 лет;
  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Вчера проведено 2114 тестов на Covid-19, 24,3% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 277,9 до 268,9 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии умерли 6139 человек, зараженных Covid-19, лабораторно подтверждено 971 857 случаев заболевания.

Госпитализации

За прошедшие сутки количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах немного увеличилось - с 485 до 489 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За последние сутки госпитализирован 71 пациент с Covid-19, выписаны 59 человек.

У 151 пациента Covid-19 является основным диагнозом. Из них у 144 человек среднетяжелое течение заболевания, семь пациентов находятся в тяжелом состоянии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх