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Аргентинский вратарь поиздевался над Мбаппе во время чемпионского парада

rus.tvnet.lv
Аргентинский вратарь поиздевался над Мбаппе во время чемпионского парада
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Эмилиано Мартинес
Эмилиано Мартинес Фото: picture alliance / firo Sportphoto/Scanpix

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес снова отличился странной выходкой, на этот раз во время чемпионского парада на улицах Буэнос-Айреса.

Ранее 30-летний Мартинес уже отметился неподобающим поведением во время церемонии награждения после финала чемпионата мира по футболу.

Мартинес был признан лучшим голкипером турнира, получив соответствующий приз - "Золотую перчатку". Во время церемонии награждения аргентинский вратарь приложил к паху награду и потряс ею.

"Я сделал это, потому что французы освистывали меня. Подобное высокомерие на меня не действует", - сказал Мартинес в интервью аргентинскому радио La Red.

Выходку Мартинеса большинство болельщиков по всему миру не оценили, но нашёлся один ярый фанат аргентинской команды, который увековечил этот жест вратаря на своей коже.

На этом выходки Мартинеса не закончились. Во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе вратарь держал куклу с лицом лидера сборной Франции Килиана Мбаппе.

Поведение голкипера вызвало возмущение, ведь по ходу финального матча Мбаппе четырежды отправил мяч в ворота Мартинеса - трижды в основное время и ещё один раз в серии пенальти.

Интересно, что после финального матча Мартинес был первым аргентинским игроком, который подошёл к Мбаппе, чтобы поддержать его после поражения.

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