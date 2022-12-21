Аргентинский вратарь поиздевался над Мбаппе во время чемпионского парада

Ранее 30-летний Мартинес уже отметился неподобающим поведением во время церемонии награждения после финала чемпионата мира по футболу.

Мартинес был признан лучшим голкипером турнира, получив соответствующий приз - "Золотую перчатку". Во время церемонии награждения аргентинский вратарь приложил к паху награду и потряс ею.

"Я сделал это, потому что французы освистывали меня. Подобное высокомерие на меня не действует", - сказал Мартинес в интервью аргентинскому радио La Red.

Выходку Мартинеса большинство болельщиков по всему миру не оценили, но нашёлся один ярый фанат аргентинской команды, который увековечил этот жест вратаря на своей коже.

An Argentinian fan got a tattoo commemorating one of Emi Martinez’s finest shithousery moments 🇦🇷🧤(via: IG/boris.gibaut) pic.twitter.com/PYu2BipAO2 — Men in Blazers (@MenInBlazers) December 20, 2022

На этом выходки Мартинеса не закончились. Во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе вратарь держал куклу с лицом лидера сборной Франции Килиана Мбаппе.

Поведение голкипера вызвало возмущение, ведь по ходу финального матча Мбаппе четырежды отправил мяч в ворота Мартинеса - трижды в основное время и ещё один раз в серии пенальти.

This honestly makes me laugh, if you were to show this image to a causal football fan that didn’t watch the final, you’d think Emi Martínez had Kylian in his pocket all game. The truth is, Mbappé made this guy pick the ball out of the back of the net 4 times.



Actual obsession. pic.twitter.com/oq2z0h7cYQ — RMZZ (@RMBlancoZz) December 20, 2022

Интересно, что после финального матча Мартинес был первым аргентинским игроком, который подошёл к Мбаппе, чтобы поддержать его после поражения.