Беларусь ограничила доступ к границе с Украиной

"Временно ограничить въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области", - говорится в документе.

Временные ограничения не распространяются на людей, которые въезжают в приграничную полосу для выполнения служебных обязанностей, к месту жительства и к родственникам, а также в исключительных случаях с разрешения председателя комитета государственной границы или его уполномоченных лиц.

Как указано на портале, распоряжение вступит в силу 22 декабря. Когда ограничения будут отменены, не сообщается.

Как свидетельствуют данные организации мониторинга "Беларускі Гаюн", во вторник зафиксировано перемещение российских танков, грузовых автомобилей и солдат из белорусских центральных и северных полигонов, где они до сих пор были дислоцированы, к югу - ближе к границе Украины.

Как сказал командир Объединенных сил украинской армии генерал-лейтенант Сергей Наев, у России на территории Беларуси достаточно сил и средств для выполнения тактических действий, и уровень военной угрозы растет.