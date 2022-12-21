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Сборная Латвии по футболу узнала первого соперника в 2023 году

rus.tvnet.lv
Сборная Латвии по футболу узнала первого соперника в 2023 году
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Футболисты сборной Латвии
Футболисты сборной Латвии Фото: Sanita Ieva Sparāne

22 марта 2023 года сборная Латвии по футболу в Дублине проведёт проверочный матч со сборной Ирландии, сообщает Латвийская федерация футбола (ЛФФ).

Матч состоится на стадионе "Авива" за шесть дней до того, как сборная Латвии встретится с командой Уэльса в первом матче квалификационного турнира Евро-2024 в Кардиффе.

Напомним, сборная Латвии сыграет в одной отборочной группе Евро-2024 с командами Уэльса, Хорватии, Армении и Турции.

Сборные Латвии и Ирландии по футболу встречались пять раз и в каждом матче победа доставалась островитянам. Суммарно разница забитых мячей в матчах между двумя сборными составляет 1:14.

В последнем розыгрыше Лиги Наций сборная Ирландии заняла третье место в группе, где были представлены команды Шотландии, Украины и Армении. Также ирландцы провели четыре проверочных матча - против Бельгии (2:2), Литвы (1:0), Мальты (1:0) и Норвегии (1:2).

Сборная Ирландии в последний раз принимала участие в чемпионате мира в 2002 году, а в чемпионате Европы - в 2016-м. В рейтинге ФИФА ирландцы занимают 49-е место, а Латвия - 134-е.

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