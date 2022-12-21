Видео ⟩ Полиция обнаружила пьяных в машине Bolt drive. Но доказать, что они были за рулем - не смогла

О том, что у арендованного автомобиля Bolt drive возникла проблема, полицейским сообщили очевидцы. Сначала казалось, что автомобиль въехал в сугроб и не смог выбраться выбирается. Как именно туда попал автомобиль, непонятно. Либо машина стала скользить и вылетела за пределы дороги, либо водитель намеренно поехал на небольшую улочку, ведущую мимо логистического центра Lidl .

С полицейскими мужчина сотрудничать не хотел и сначала, а когда его попросили продиктовать свой персональный код, назвал лишь набор цифр. То, что оба человека в машине находились в состоянии алкогольного опьянения, определить было просто. Из машины исходил сильный запах алкоголя, а мужчина не мог устоять на ногах. К сожалению, в данной ситуации правоохранителям удалось лишь установить факт, но не наказать за вождение в нетрезвом виде. Момент, когда Audi находился в движении, не зафиксирован.