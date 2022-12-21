Главное за 21 декабря ⟩ Ушаков оправдан, кибер-Рига и бедная Гревцова

Правоохранители во вторник, 20 декабря, отправились на вызов в Дрейлини, чтобы выяснить, что случилось с водителем арендованного автомобиля Audi. Выяснилось, что сидевшая в машине пара была сильно пьяна.

В среду, 21 декабря, были обнаружены сбои в работе приложений для приобретения и использования кодовых билетов на рижский общественный транспорт. Специалисты продолжают работу.

За рубежом:

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в среду, 21 декабря, планируют встретиться в Белом доме в Вашингтоне, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на два источника, осведомленных о планировании визита. Позднее в своем Twitter это подтвердил и сам Зеленский.

Власти Беларуси временно ограничивают въезд и пребывание в трех районах Гомельской области, граничащих с Украиной, говорится в сообщении, опубликованном на Национальном портале правовой информации Беларуси.

Российский суд постановил конфисковать активы бизнесмена Олега Дерипаски на один миллиард долларов после того, как тот сделал целый ряд критических высказываний по поводу войны России против Украины. На основании решения краснодарского суда арестованы гостиничный комплекс "Имеретинский" и яхтенный порт в Сочи, записанные на компанию "РогСибАл".

Полиция и почта рекомендуют жителям Эстонии, оказавшимся жертвами сетевого маркетинга, обращаться в Департамент защиты прав потребителей. Однако департамент хочет, чтобы люди сами решали свои проблемы.

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