Морозы спали, но новости идут непрекращающимся потоком. RUS TVNET собрал для вас главное за уходящую среду, 21 декабря.
Главное за 21 декабря ⟩ Ушаков оправдан, кибер-Рига и бедная Гревцова
Новости Латвии:
В среду, 22 декабря, Рижский городской суд оправдал депутата Европарламента, бывшего мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие"), обвиненного в хранении запрещенного устройства видеонаблюдения.
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) сейчас на устах у всех - из-за скандала с "Дождем". Но у совета хватало и других заметных историй за последнее время. Поэтому журналист RUS TVNET Артем Липин решил разобраться, что это за совет такой и почему он принимает те решения, которые принимает.
Одинокие старики в пансионатах, детки в больницах, брошенные животные, "невидимые" для государства транзитные беженцы, разрушенные дома украинцев - сердца латвийцев трогает многое. В финальном эпизоде 2022 года "Кто вам платит?" говорим о добрых делах жителей Латвии.
В социальных сетях на прошлой неделе ажиотаж вызвала декларация должностного лица депутата Сейма Глории Гревцовой ("За стабильность!"). Она отметила в ней, что в безналичных накоплениях у нее лишь неполных девять евро.
Новый министр охраны среды и регионального развития, бывший председатель Адажской краевой думы Марис Спринджукс на первом заседании правительства, состоявшемся во вторник, 20, декабря, заявил, что при создании латвийской политики семьи может учитывать введение так называемого налога на бездетность.
Правоохранители во вторник, 20 декабря, отправились на вызов в Дрейлини, чтобы выяснить, что случилось с водителем арендованного автомобиля Audi. Выяснилось, что сидевшая в машине пара была сильно пьяна.
В среду, 21 декабря, были обнаружены сбои в работе приложений для приобретения и использования кодовых билетов на рижский общественный транспорт. Специалисты продолжают работу.
За рубежом:
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в среду, 21 декабря, планируют встретиться в Белом доме в Вашингтоне, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на два источника, осведомленных о планировании визита. Позднее в своем Twitter это подтвердил и сам Зеленский.
Власти Беларуси временно ограничивают въезд и пребывание в трех районах Гомельской области, граничащих с Украиной, говорится в сообщении, опубликованном на Национальном портале правовой информации Беларуси.
Российский суд постановил конфисковать активы бизнесмена Олега Дерипаски на один миллиард долларов после того, как тот сделал целый ряд критических высказываний по поводу войны России против Украины. На основании решения краснодарского суда арестованы гостиничный комплекс "Имеретинский" и яхтенный порт в Сочи, записанные на компанию "РогСибАл".
Полиция и почта рекомендуют жителям Эстонии, оказавшимся жертвами сетевого маркетинга, обращаться в Департамент защиты прав потребителей. Однако департамент хочет, чтобы люди сами решали свои проблемы.
Интересное чтиво:
"Я всю жизнь думал, что буду рок-звездой", - говорит 30-летний Руслан Фрадкин. В киноиндустрию он попал пять лет назад после разочарования в мире шоу-бизнеса. Теперь кино - это его основной заработок в должности второго режиссера, но в этом непростом деле есть место и для души...
25-летний специалист по 3D и VFX Кирилл Статуев очень любит нашу столицу. Он создал проект "Кибер-Рига", в котором телепортирует зрителя в Ригу 2602 года. Его видео на разных площадках набрало 1,5 миллиона просмотров за 3 дня. Роботы, летающие машины, голограммы - все это есть в футуристической Риге!
Команда брейк-данса Factory Kingz победила на чемпионате мира по брейкингу в 2019 году, а летом 2022 года взяла золото чемпионата Европы. Основатель команды Анджей Зачиняев и его ребята - из Даугавпилса. Сам Анджей вырос в одном из самых неблагополучных районов. Однако благодаря брейкингу он сумел стать одним из лучших спортсменов в Европе, рассказывает передача "Балтия" на телеканале "Настоящее время".
20 декабря группа "Ногу свело!" выпустила клип "С Новым годом, сынок", снятый в Риге. За 18 часов видео собрало свыше 535 тысяч просмотров и 18 тысяч лайков.
В шотландской реке после неожиданно резкого понижения температуры воздуха образовалось очень редкое явление - десятки кругов тающего льда, или "ледяных блинов".
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