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Российскую легкоатлетку лишили золота Олимпиады через десять лет

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Российскую легкоатлетку лишили золота Олимпиады через десять лет
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Наталья Антюх
Наталья Антюх Фото: AFP/SCANPIX

Российскую легкоатлетку Наталью Антюх лишили золота Олимпиады-2012 в Лондоне за допинг. Об этом сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

У Антюх было 45 дней на обжалование решения, но так как она не стала его оспаривать, то по истечении этого срока оно вступило в силу. Результаты Антюх с 15 июля 2012 года до 29 июня 2013 года аннулированы.

Таким образом, Антюх лишилась золота Олимпиады-2012, которая прошла в Лондоне, в беге на 400 м с барьерами. Решение принято на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Золотая медаль лондонской Олимпиады теперь может достаться американке Лашинде Димус, которая в том забеге была второй. Серебро достанется чешке Сюзанне Хейновой, а бронза - Калисе Спенсер из Ямайки.

На счету 41-летней Антюх серебро в эстафете 4х400 м и бронза на дистанции 400 м на Олимпиаде 2004 года, а также золото чемпионата мира 2005 года в эстафете 4х400 м.

Она завершила карьеру в 2017 году, а в 2019 году возглавила Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, где проработала всего год.

Отметим, что за использование допинга на Олимпиаде-2012 россиян лишили четырёх золотых медалей, восьми серебряных и одной бронзовой. После дисквалификаций Россия занимает четвёртое место в медальном зачёте.

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