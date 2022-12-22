Российскую легкоатлетку лишили золота Олимпиады через десять лет

У Антюх было 45 дней на обжалование решения, но так как она не стала его оспаривать, то по истечении этого срока оно вступило в силу. Результаты Антюх с 15 июля 2012 года до 29 июня 2013 года аннулированы.

Таким образом, Антюх лишилась золота Олимпиады-2012, которая прошла в Лондоне, в беге на 400 м с барьерами. Решение принято на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Золотая медаль лондонской Олимпиады теперь может достаться американке Лашинде Димус, которая в том забеге была второй. Серебро достанется чешке Сюзанне Хейновой, а бронза - Калисе Спенсер из Ямайки.

На счету 41-летней Антюх серебро в эстафете 4х400 м и бронза на дистанции 400 м на Олимпиаде 2004 года, а также золото чемпионата мира 2005 года в эстафете 4х400 м.

Она завершила карьеру в 2017 году, а в 2019 году возглавила Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, где проработала всего год.

Отметим, что за использование допинга на Олимпиаде-2012 россиян лишили четырёх золотых медалей, восьми серебряных и одной бронзовой. После дисквалификаций Россия занимает четвёртое место в медальном зачёте.