Бывший теннисист Борис Беккер дал первое интервью после освобождения, в котором рассказал о пребывании в британской тюрьме.
Борис Беккер о тюрьме: "Один из заключённых хотел меня убить"
В апреле 2022 года Беккер получил 2,5 года тюрьмы за сокрытие активов на сотни тысяч фунтов стерлингов после того, как его объявили банкротом. Как установил суд, теннисист скрывал, что обладает состоянием в размере 2,5 млн долларов.
Суд решил, что Беккер преднамеренно утаил собственность в Германии и акции в одной фирме, а также переводил большие суммы бывшим женам, Барбаре и Шарлели, чтобы не выплачивать долги в процессе банкротства. Сам Беккер отвергал все обвинения, связанные с судебным разбирательством.
"Я столкнулся с реальность, с которой раньше никогда не сталкивался. Было опасно. Я старался никому не смотреть в глаза и сидеть в своём углу. [Тюрьма] Уандсворт очень большая, очень грязная, невероятно опасна. Там сидят убийцы, педофилы, наркодилеры. Самым важным становится выживание. Ты выходишь из камеры, и нужно спасать свою шкуру - охрана этим заниматься не станет.
Один из заключенных хотел меня убить. Но он недооценил то, что другие придут на помощь и начнут ему угрожать. А я стоял с подносом в руке и меня трясло.
В камере не было зеркала - потому что его можно разбить и использовать как оружие. И когда я впервые увидел себя после заключения, мне стало страшно", - сказал Беккер в интервью немецкому телеканалу Sat TV.
По данным Daily Mail за своё первое интервью после освобождения Беккер получит более 500 тысяч долларов.
"Когда закрывается дверь камеры, весь мир как будто рушится. Это было самое сильное чувство одиночества в моей жизни. Ты остаёшься один на один со своими мыслями. И в голове, конечно, всё вертится как на карусели. Ты стараешься спокойно дышать. Мне было страшно, но я не плакал", - добавил экс-теннисист.
Осуждённый на два с половиной года Беккер вышел на свободу после восьми месяцев заключения, поскольку британское уголовное законодательство позволяет досрочное освобождение заключённых иностранцев. Он не имеет права приезжать в Великобританию 10 лет.
Беккер завершил карьеру в 1999 году. За 16-летнюю карьеру он выиграл 49 титулов в мужском одиночном разряде, в том числе шесть турниров серии "Большого шлема".
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