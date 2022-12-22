Борис Беккер о тюрьме: "Один из заключённых хотел меня убить"

В камере не было зеркала - потому что его можно разбить и использовать как оружие. И когда я впервые увидел себя после заключения, мне стало страшно", - сказал Беккер в интервью немецкому телеканалу Sat TV.

По данным Daily Mail за своё первое интервью после освобождения Беккер получит более 500 тысяч долларов.

"Когда закрывается дверь камеры, весь мир как будто рушится. Это было самое сильное чувство одиночества в моей жизни. Ты остаёшься один на один со своими мыслями. И в голове, конечно, всё вертится как на карусели. Ты стараешься спокойно дышать. Мне было страшно, но я не плакал", - добавил экс-теннисист.

Осуждённый на два с половиной года Беккер вышел на свободу после восьми месяцев заключения, поскольку британское уголовное законодательство позволяет досрочное освобождение заключённых иностранцев. Он не имеет права приезжать в Великобританию 10 лет.

Беккер завершил карьеру в 1999 году. За 16-летнюю карьеру он выиграл 49 титулов в мужском одиночном разряде, в том числе шесть турниров серии "Большого шлема".