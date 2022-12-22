В своем первом рождественском обращении новый премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон предупредил нацию, что страна находится в очень серьезной ситуации, особенно подчеркнув угрозы общественной безопасности, пишет DPA.
В рождественском обращении премьер Швеции предупредил о серьезной ситуации в стране
Кристерсон, вступивший в должность премьер-министра в середине октября, заявил, что безопасности Швеции угрожают три кризиса: рост насилия перступных группировок, война России в Украине и энергетический кризис в Европе.
Хотя в остальном мире Швеция часто считается мирной страной, на самом деле ни в одной другой стране Европейского союза (ЕС) нет такого высокого уровня насилия с применением огнестрельного оружия, как в Швеции.
С начала 2022 года до середины декабря в Швеции зарегистрировано 378 инцидентов с применением огнестрельного оружия. В них погибли 60 человек, 104 получили ранения, сообщил премьер.
За тот же период в Дании и Норвегии было зарегистрировано всего по четыре таких случая, а в Финляндии - только два.
В Швеции молодые люди особенно часто становятся жертвами насилия. Чаще всего жертвами были члены преступной группировки и почти всегда иммигранты или потомки иммигрантов.
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