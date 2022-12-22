В рождественском обращении премьер Швеции предупредил о серьезной ситуации в стране

Кристерсон, вступивший в должность премьер-министра в середине октября, заявил, что безопасности Швеции угрожают три кризиса: рост насилия перступных группировок, война России в Украине и энергетический кризис в Европе.

Хотя в остальном мире Швеция часто считается мирной страной, на самом деле ни в одной другой стране Европейского союза (ЕС) нет такого высокого уровня насилия с применением огнестрельного оружия, как в Швеции.

С начала 2022 года до середины декабря в Швеции зарегистрировано 378 инцидентов с применением огнестрельного оружия. В них погибли 60 человек, 104 получили ранения, сообщил премьер.

За тот же период в Дании и Норвегии было зарегистрировано всего по четыре таких случая, а в Финляндии - только два.

В Швеции молодые люди особенно часто становятся жертвами насилия. Чаще всего жертвами были члены преступной группировки и почти всегда иммигранты или потомки иммигрантов.