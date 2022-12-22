В этом году Латвия стала более латышской, сказал президент Эгил Левитс в интервью программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.
Левитс: Латвия стала более латышской
Он подчеркнул, что наконец принято решение о переходе на государственный язык во всех школах. Это решение нужно было принять уже давно, но оно все время откладывалось, отметил Левитс.
Президент также напомнил, что проведен демонтаж оккупационных памятников, ликвидируются все советские колонизационные знаки и названия улиц.
"Латвия стала более латышской", - сказал президент, отметив, что во многом на этот процесс повлияла война России против Украины.
Как сообщалось, 16 июня Сейм принял закон "О запрете экспонирования прославляющих советский и нацистский режимы объектов и их демонтаже на территории Латвийской Республики". Демонтаж советских памятников был завершен до 15 ноября.
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