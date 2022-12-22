Как не дать пьяному сесть за руль: ответ полиции и психолога вас удивит

"Мы призываем всех людей беречь друг друга, а при необходимости обращаться за помощью. Если можете -

сами вмешивайтесь в такие ситуации: говорите, объясняйте, выражайте свою обеспокоенность",

- говорит представитель полиции.

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Психолог Кристина Пронина считает, что иногда самый действенный способ - просто отобрать у пьяного ключи от автомобиля.

"У пьяного человека затуманено сознание. Если он еще более-менее в адеквате, с ним нужно попробовать по-хорошему договориться. Если же он вдрабадан пьян - отберите у него ключи, если сил хватит", - говорит психолог и отмечает, что в таком измененном состоянии психологические манипуляции, увы, бессильны.

Обращаться к психологу нужно гораздо раньше. Если вы за рулем, а на семейном торжестве или корпоративе не можете сделать выбор в пользу безалкогольных напитков, задумайтесь - почему вам так важно обязательно пригубить алкоголь.

Почему нас тянет к алкоголю? У психолога Кристины Прониной есть на это четкий ответ: "Потому что с его помощью снимается много запретов. Мы становимся более коммуникабельные, можем расплакаться, выпустить гнев".

Кристина Пронина Фото: Фото из личного архива

Если человек закрытый, ему с детства тяжело общаться из-за того, что его обижали дома, гнобили в школе. Его ум постоянно держит контроль: не разговаривай, иначе тебя могут высмеять! Алкоголь этот контроль снимает, и тогда человек может себе позволить то, о чем давно мечтает.

"Алкоголь выступает в роли спасителя, когда человек носит внутри себя психологические запреты, установки. Были, например, строгие родители, и с детства есть запрет на радость - шуметь нельзя, прыгать нельзя. И вот уже взрослый человек живет в этом запрете и умом его контролирует. А алкоголь - помощник снять комплексы и контроль. Голова запрещает то, что душа просит, и это создает серьезное напряжение. Когда же человек выпивает тот же бокал шампанского, напряжение сходит. Ушел контроль, хочется насытиться этим расслаблением… А часто даже сложно остановиться", - объясняет Кристина Пронина.

Если у вас есть проблемы с алкоголем, психолог предлагает хорошенько подумать и честно ответить себе на вопрос: а что я обычно не позволяю себе, а под алкоголем позволяю? И если это проработать самостоятельно или с помощью специалиста, можно научиться веселиться и расслабляться без алкоголя.