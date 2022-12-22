Коллега выпивает бокал шампанского, а уже через двадцать минут как ни в чем не бывало выруливает из подземной парковки, пишет эстонский Limon.ee.
Как не дать пьяному сесть за руль: ответ полиции и психолога вас удивит
Ситуация неприятная, но, увы, для многих знакомая. А может быть, ваш друг только-только чокался с вами за рождественской трапезой бокалом с красным вином, а теперь усаживает в машину своих малышей? "Эй, ты же выпил!" - часто пытаются остановить такого водителя те, кто оказался рядом. Ответ обычно одинаковый: "Ой, да это же всего бокальчик!"
Нет никакого оправдания человеку, который садится выпившим за руль автомобиля. Пусть это был даже всего бокал шампанского. Врач превентивной медицины Сергей Саади считает, что даже небольшое количество алкоголя значительно влияет на качество вождения.
"Бокал шампанского может навсегда изменить вашу жизнь, если вы не увидите ограниченным из-за алкоголя периферийным зрением перебегающего через дорогу ребенка", - категоричен Сергей Саади.
Сергей Саади объясняет, что крепость бокала шампанского в среднем составляет 12 градусов. Исследования показывают, что употребление алкоголя даже в таком количестве влияет на скорость реакции и избирательность периферического зрения.
"У разных испытуемых последствия однократного употребления алкоголя активно проявлялись на протяжении 30-120 минут. Под действием алкоголя происходит сужение полей зрения, амплитуда движения глаз сосредотачивается больше в центральной зоне, редко заходя на периферию, также переключение на разные раздражители замедляется", - говорит Сергей Саади.
Доктор отмечает, что разные люди с разной скоростью перерабатывают алкоголь. Всасывание и скорость выведения алкоголя также зависят от пола, возраста и того, что и сколько до этого человек ел и пил. Причем, имеет значение даже то, как быстро алкоголь был выпит. Играет роль и газ в напитке, который ускоряет всасывание алкоголя. Поэтому вы никогда не можете быть уверенными, как на вас в каждой конкретной ситуации подействует тот или иной алкогольный напиток.
Старший комиссар Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Эстонии Марина Алексеева отмечает, что в праздники вероятность встретить на дороге нетрезвого водителя,
увы, значительно возрастает.
В прошлом 2021 году в праздничный период с 23 по 26 декабря полицией было задержано 88 водителей в нетрезвом состоянии за рулем. Ежегодно пьяные водители становятся причиной более ста дорожно-транспортных происшествий, в которых получают повреждения и другие участники движения.
"Мы приветствуем все сообщения по номеру 112 о ваших подозрениях, что кто-то собирается сесть за руль или же уже управляет автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На такие вызовы полиция реагирует всегда. Если есть возможность - сообщите регистрационный номер автомобиля и предполагаемое направление движения водителя", - говорит Марина Алексеева.
Представитель полиции напоминает, что в Эстонии нулевая толерантность к вождению автомобиля в нетрезвом состоянии. Алкоголь снижает скорость реакции, придает излишнюю уверенность в себе, ухудшает восприятие скорости, расстояния и времени, поэтому управление транспортным средством в таком состоянии опасно как для самого человека, так и для окружающих.
"Мы призываем всех людей беречь друг друга, а при необходимости обращаться за помощью. Если можете -
сами вмешивайтесь в такие ситуации: говорите, объясняйте, выражайте свою обеспокоенность",
- говорит представитель полиции.
Психолог Кристина Пронина считает, что иногда самый действенный способ - просто отобрать у пьяного ключи от автомобиля.
"У пьяного человека затуманено сознание. Если он еще более-менее в адеквате, с ним нужно попробовать по-хорошему договориться. Если же он вдрабадан пьян - отберите у него ключи, если сил хватит", - говорит психолог и отмечает, что в таком измененном состоянии психологические манипуляции, увы, бессильны.
Обращаться к психологу нужно гораздо раньше. Если вы за рулем, а на семейном торжестве или корпоративе не можете сделать выбор в пользу безалкогольных напитков, задумайтесь - почему вам так важно обязательно пригубить алкоголь.
Почему нас тянет к алкоголю? У психолога Кристины Прониной есть на это четкий ответ: "Потому что с его помощью снимается много запретов. Мы становимся более коммуникабельные, можем расплакаться, выпустить гнев".
Если человек закрытый, ему с детства тяжело общаться из-за того, что его обижали дома, гнобили в школе. Его ум постоянно держит контроль: не разговаривай, иначе тебя могут высмеять! Алкоголь этот контроль снимает, и тогда человек может себе позволить то, о чем давно мечтает.
"Алкоголь выступает в роли спасителя, когда человек носит внутри себя психологические запреты, установки. Были, например, строгие родители, и с детства есть запрет на радость - шуметь нельзя, прыгать нельзя. И вот уже взрослый человек живет в этом запрете и умом его контролирует. А алкоголь - помощник снять комплексы и контроль. Голова запрещает то, что душа просит, и это создает серьезное напряжение. Когда же человек выпивает тот же бокал шампанского, напряжение сходит. Ушел контроль, хочется насытиться этим расслаблением… А часто даже сложно остановиться", - объясняет Кристина Пронина.
Если у вас есть проблемы с алкоголем, психолог предлагает хорошенько подумать и честно ответить себе на вопрос: а что я обычно не позволяю себе, а под алкоголем позволяю? И если это проработать самостоятельно или с помощью специалиста, можно научиться веселиться и расслабляться без алкоголя.
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