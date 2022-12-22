CSDD с нового года будет выдавать водительские документы нового образца

Водительские документы нового образца будут иметь цветную фотографию, встроенную с помощью технологии лазерной гравировки.

В соответствии с возможностями, предоставляемыми новейшими технологиями, будут модернизированы и другие элементы защиты - тактильные детализированные гравировки, которые можно почувствовать на ощупь, а также изображения, видимые в ультрафиолетовом свете.

Указанные функции безопасности будут включены во все виды водительских документов, а не только в водительское удостоверение.

Для того, чтобы начать выдачу этих документов, в конце этого года и в первые дни следующего года в десяти центрах обслуживания клиентов CSDD, где выдаются водительские удостоверения, будут заменены необходимые технические средства и установлено новое системное программное обеспечение.

Переход на выдачу водительских документов нового типа будет происходить постепенно.

Со 2 января замена технических средств и установка нового системного программного обеспечения будет происходить в рижском, даугавпилсском, лиепайском и валмиерском центрах обслуживания клиентов, с 3 января - также в елгавском и резекненском центрах обслуживания клиентов, с 4 января - в Талси и Гулбене, а с 5 января - во всех десяти центрах обслуживания клиентов CSDD, включая екабпилсский и вентспилсский центры обслуживания клиентов.

Выдача водительских документов текущего образца будет прекращена со 2 января 2023 года, и CSDD предлагает клиентам планировать получение документов по вышеуказанному графику. Документы можно получить очно в любом из центров обслуживания клиентов без предварительной записи.

Плата за документы не изменится, и все выданные до сих пор водительские права действительны до конца указанного периода. Однако при смене этого документа обязательно нужно удостовериться в сроке действия медосмотра.