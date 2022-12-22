Дедушка игрока клуба НХЛ погиб в перестрелке в Канаде

Инцидент произошёл в городе Вон, расположенном в 30 километрах от Торонто. Стрелок, вооруженный полуавтоматическим пистолетом, открыл стрельбу в жилом доме и убил пятерых человек. Полиция ликвидировала нападавшего.

Одним из людей, погибших в ходе стрельбы, был дедушка защитника Виктора Мете по материнской линии - 79-летний Витторио Панса. Его спутница, 57-летняя Рита Камиллери, также была убита.

"В "Торонто Мейпл Лифс" потрясены и опечалены трагедией, произошедшей в Воне в минувшее воскресенье. Мы всем сердцем соболезнуем Виктору и его семье, всем семьям и друзьям пострадавших, а также к местному сообществу", - говорится в сообщении клуба.

Перед матчем между "Торонто" и "Тампой" (4:1) прошла минута молчания в память о жертвах стрельбы. Мете не принимал участие в этой игре.

Мете перешёл в "Торонто" перед началом нынешнего сезона, до этого он провёл шесть сезонов в НХЛ в составе "Монреаль Канадиенс" и "Оттава Сенаторз". На счету 24-летнего Мете 11 матчей и две результативные передачи в этом сезоне.