У двух пьяных водителей конфисковали автомобили

В минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 159 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий пострадали семь человек, один погиб.

Восемь человек были задержаны за рулем в нетрезвом состоянии, шесть из них подлежат уголовному преследованию.

Транспортное средство конфискуется, если водитель находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения - свыше 1,5 промилле, под воздействием наркотиков или отказался пройти тест на наличие в организме опьяняющих веществ.