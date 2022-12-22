У двух водителей, которые вчера были пойманы пьяными за рулем, будут конфискованы автомобили, а еще с четырех нетрезвых водителей будет взыскана стоимость автомашин, сообщили агентству LETA в Госполиции.
У двух пьяных водителей конфисковали автомобили
У двух пьяных водителей конфисковали автомобили
В минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 159 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий пострадали семь человек, один погиб.
Восемь человек были задержаны за рулем в нетрезвом состоянии, шесть из них подлежат уголовному преследованию.
Транспортное средство конфискуется, если водитель находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения - свыше 1,5 промилле, под воздействием наркотиков или отказался пройти тест на наличие в организме опьяняющих веществ.
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