Пеле проведёт Рождество в больнице. Его рак прогрессирует

Клиника имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу сообщила, что у Пеле диагностированы почечная и сердечная недостаточность. Кроме того, рак продолжает прогрессировать. Сообщается, что Пеле будет находиться под усиленным наблюдением и лечением.

"Мы благодарим вас, как всегда, за всю любовь, которую вы посылаете нам - здесь, в Бразилии, и по всему миру. Ваша любовь и молитвы - огромное утешение, ведь мы знаем, что не одиноки", - написала дочь 82-летнего Пеле в социальных сетях.

Пеле был госпитализирован 29 ноября в связи с ухудшением состояния здоровья. Ранее сообщалось, что химиотерапия, которую он проходил в рамках лечения рака толстой кишки, перестала давать нужный результат, однако позже его состояние улучшилось.

Пеле - единственный в мире трёхкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Кроме того, Пеле был признан лучшим футболистом XX века по версии ФИФА.

На счету легендарного Пеле 77 голов в составе национальной сборной Бразилии. На минувшем чемпионате мира этот рекорд повторил Неймар.