Фото ⟩ Депутаты Сейма подготовили подарки для украинских детей

Поздравительные открытки вместе с собранными во время благотворительной акции в парламенте подарками будут доставлены детям из образовательно-реабилитационного центра в украинском селе Удайцы.

В реабилитационном центре живут и учатся более 70 детей школьного возраста, почти половина из них - с особыми потребностями.

Кроме того, все желающие могли принять участие в украшении пипаркукас, приготовленных шеф-поваром Раймондом Зоммерсом.

Музыкальным представлением участников мастерской порадовал детский ансамбль Рижской украинской средней школы.

Парламент каждый декабрь проводит рождественскую благотворительную акцию, подготавливая праздничные подарки детям, которым особенно нужна поддержка. В этом году председатель Сейма призывал помочь детям и молодежи в разрушенной войной Украине.