В четверг у здания Сейма прошла творческая рождественская мастерская, на которой председатель Сейма Эдвард Смилтенс, члены президиума, депутаты и сотрудники вместе с представителями посольства Украины занялись созданием поздравительных открыток, сообщает агентство LETA.
Фото ⟩ Депутаты Сейма подготовили подарки для украинских детей
Поздравительные открытки вместе с собранными во время благотворительной акции в парламенте подарками будут доставлены детям из образовательно-реабилитационного центра в украинском селе Удайцы.
В реабилитационном центре живут и учатся более 70 детей школьного возраста, почти половина из них - с особыми потребностями.
Кроме того, все желающие могли принять участие в украшении пипаркукас, приготовленных шеф-поваром Раймондом Зоммерсом.
Музыкальным представлением участников мастерской порадовал детский ансамбль Рижской украинской средней школы.
Парламент каждый декабрь проводит рождественскую благотворительную акцию, подготавливая праздничные подарки детям, которым особенно нужна поддержка. В этом году председатель Сейма призывал помочь детям и молодежи в разрушенной войной Украине.
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