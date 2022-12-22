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Фото ⟩ Депутаты Сейма подготовили подарки для украинских детей

rus.tvnet.lv
Депутаты Сейма подготовили подарки для украинских детей
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Депутаты Сейма принимают участие в творческой рождественской мастерской.
Депутаты Сейма принимают участие в творческой рождественской мастерской. Фото: Evija Trifanova/LETA

В четверг у здания Сейма прошла творческая рождественская мастерская, на которой председатель Сейма Эдвард Смилтенс, члены президиума, депутаты и сотрудники вместе с представителями посольства Украины занялись созданием поздравительных открыток, сообщает агентство LETA.

Поздравительные открытки вместе с собранными во время благотворительной акции в парламенте подарками будут доставлены детям из образовательно-реабилитационного центра в украинском селе Удайцы.

В реабилитационном центре живут и учатся более 70 детей школьного возраста, почти половина из них - с особыми потребностями.

Кроме того, все желающие могли принять участие в украшении пипаркукас, приготовленных шеф-поваром Раймондом Зоммерсом.

Музыкальным представлением участников мастерской порадовал детский ансамбль Рижской украинской средней школы.

Парламент каждый декабрь проводит рождественскую благотворительную акцию, подготавливая праздничные подарки детям, которым особенно нужна поддержка. В этом году председатель Сейма призывал помочь детям и молодежи в разрушенной войной Украине.

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