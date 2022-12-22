Второй день подряд в общественном транспорте столицы нарушена работа приложения для приобретения и использования кодовых билетов, сообщает агентство LETA.
Уже второй день наблюдаются неполадки в работе кодовых билетов Rīgas satiksme
Уже второй день наблюдаются неполадки в работе кодовых билетов Rīgas satiksme
По информации предприятия Rīgas satiksme, продолжается работа над тем, чтобы в приложение были интегрированы все новые виды билетов и их можно было своевременно приобрести.
Кроме того, проходит переход на новые серверы, что производит к нарушениям в работе приложения.
Предприятие проинформировало контролеров о нарушениях работы приложения.
Rīgas satiksme приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.
Напомним, сбои в работе приложений для приобретения и использования кодовых билетов на рижский общественный транспорт наблюдались и в среду, 21 декабря.
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