Уже второй день наблюдаются неполадки в работе кодовых билетов Rīgas satiksme

По информации предприятия Rīgas satiksme, продолжается работа над тем, чтобы в приложение были интегрированы все новые виды билетов и их можно было своевременно приобрести.

Кроме того, проходит переход на новые серверы, что производит к нарушениям в работе приложения.

Предприятие проинформировало контролеров о нарушениях работы приложения.

Rīgas satiksme приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Напомним, сбои в работе приложений для приобретения и использования кодовых билетов на рижский общественный транспорт наблюдались и в среду, 21 декабря.