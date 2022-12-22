Стакис: акция "Свет для Украины" - это напоминание о необходимости поддержать Украину

Как подчеркнул мэр, в Рождество не следует забывать, что не всем повезло, как нам, потому что мы можем встретить это время со светом и в тепле, вместе со своими близкими. Многие украинцы встречают Рождество порознь, потому что члены семьи стали военными беженцами, участвуют в боях за освобождение Украины или погибли в войне, развязанной Россией.

Это символическая акция, осуществленная по просьбе посольства Украины, и еще одно напоминание о том, что Украину нужно поддерживать всеми возможными способами, заявил мэр Риги.

Рижское самоуправление также продолжает искать способы поддержки Украины. В скором времени на Украину отправятся безвозмездно выделенные думой десять автобусов Rīgas satiksme, которые планируется заполнить пожертвованиями.

Стакис уверен, что придет день, когда жители Украины снова смогут отмечать праздники так же, как рижане: в мире, безопасности, свободе, тепле и вместе со своими близкими.

Как сообщалось, сегодня в рамках акции "Свет для Украины" с 16:30 на полчаса была отключена подсветка на здании Рижской думы и на рождественской елке на Ратушной площади в знак солидарности с украинским народом.