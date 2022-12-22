Чт, 22.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Издание установило личности нескольких российских военных, убивавших гражданских в Буче

rus.tvnet.lv
Издание установило личности нескольких российских военных, убивавших гражданских в Буче
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Гробы, с трупами неустановленных людей, убитых в Буче
Гробы, с трупами неустановленных людей, убитых в Буче Фото: ROMAN PILIPEY/EPA

Журналисты New York Times в ходе собственно проведенного расследования идентифицировали десятки российских солдат, которые в марте в Буче на печально известной улице Яблонская убивали мирных жителей.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Преступления совершили солдаты 234-го десантно-штурмового полка.

После деоккупации Бучи на улицах и в подвалах города были найдены трупы десятки мирных жителей.

Выводы журналисты сделали, проанализировав данные телефонных разговоров, видеоматериалы и интервью со свидетелями.

Многие телефонные звонки в Россию, которые удалось проследить, были совершены с телефонов, которые российские военнослужащие отобрали у жителей города.

Подразделения российских войск, во время отступления из Бучи, в спешке бросили документы, а также личные записи российских солдат.

Например, в одной из записей был указан номер воинской части псковских десантников - в/ч 74268. Также были найдены нарукавные нашивки полка.

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх