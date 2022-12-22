Издание установило личности нескольких российских военных, убивавших гражданских в Буче

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Top work. “an eight-month visual investigation by The New York Times concluded that the perpetrators of the [Bucha] massacre along Yablunska Street were Russian paratroopers from the 234th Air Assault Regiment led by Lt. Col. Artyom Gorodilov” https://t.co/gUUqiQPpaD — Shashank Joshi (@shashj) December 22, 2022

Преступления совершили солдаты 234-го десантно-штурмового полка.

После деоккупации Бучи на улицах и в подвалах города были найдены трупы десятки мирных жителей.

Выводы журналисты сделали, проанализировав данные телефонных разговоров, видеоматериалы и интервью со свидетелями.

Многие телефонные звонки в Россию, которые удалось проследить, были совершены с телефонов, которые российские военнослужащие отобрали у жителей города.

Подразделения российских войск, во время отступления из Бучи, в спешке бросили документы, а также личные записи российских солдат.