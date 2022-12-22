СМИ: В Вашингтоне говорят о трех моделях окончания войны в Украине

Первая модель фактически соответствует мирному плану, который предложил президент Украины Владимир Зеленский, и который предусматривает вывод российских войск со всей международно признанной территории Украины, в том числе и Крыма.

Вторая модель предусматривает отвод российских войск на позиции 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины. В этом варианта под контролем России остались бы Крым и часть Донбасса.

Согласно третьей модели, под контроль Украины попадут все оккупированные территории, не считая Крыма. В этом варианте предусмотрено, что судьба Крыма и, возможно, части Донбасса будет решена в ходе переговоров.

Зеленский многократно указывал, что последние два предложения для Украины недопустимы.

Однако, как пишет газета, в среду во время встречи с Зеленским в Белом доме, Байден поднял вопрос о возможных условиях начала мирных переговоров.

Источники указали газете, что речь идет о чисто теоретической ситуации, так как сама Россия не сообщала о готовности отодвинуть войска до линии 24 февраля.

В публикации также указано, что США в данный момент не готовы удовлетворить все просьбы России по отношению к поставкам тяжелого вооружения и ракет дальнего действия.