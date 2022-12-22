У администрации США есть три различные модели того, как может выглядеть завершение российско-украинской войны, и у каждой из этих моделей в администрации президента Джо Байдена есть сторонники, сообщает Washington Post со ссылкой на представителя администрации высокого ранга.
СМИ: В Вашингтоне говорят о трех моделях окончания войны в Украине
Первая модель фактически соответствует мирному плану, который предложил президент Украины Владимир Зеленский, и который предусматривает вывод российских войск со всей международно признанной территории Украины, в том числе и Крыма.
Вторая модель предусматривает отвод российских войск на позиции 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины. В этом варианта под контролем России остались бы Крым и часть Донбасса.
Согласно третьей модели, под контроль Украины попадут все оккупированные территории, не считая Крыма. В этом варианте предусмотрено, что судьба Крыма и, возможно, части Донбасса будет решена в ходе переговоров.
Зеленский многократно указывал, что последние два предложения для Украины недопустимы.
Однако, как пишет газета, в среду во время встречи с Зеленским в Белом доме, Байден поднял вопрос о возможных условиях начала мирных переговоров.
Источники указали газете, что речь идет о чисто теоретической ситуации, так как сама Россия не сообщала о готовности отодвинуть войска до линии 24 февраля.
В публикации также указано, что США в данный момент не готовы удовлетворить все просьбы России по отношению к поставкам тяжелого вооружения и ракет дальнего действия.
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