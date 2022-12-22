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Путин назвал войну войной. Депутат попросил проверить его по статье о распространении фейков

rus.tvnet.lv
Путин назвал войну войной. Депутат попросил проверить его по статье о распространении фейков
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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин Фото: Picture alliance/Scanpix

Президент России Владимир Путин, отвечая на на вопросы журналистов после заседания Государственного Совета, назвал войну в Украине войной. На это обратили внимание многие СМИ, а муниципальный депутат петербургского МО "Смольнинское" Никита Юферев обратился в Генрокуратуру РФ с просьбой проверить выступление президента на предмет распространения фейков об армии, пишет Zerkalo.io.

"За такие слова про войну осудили уже несколько тысяч человек. Направил обращение в органы, чтобы Путина привлекли за распространение фейков об армии", - написал депутат в Twitter.

Полная цитата Путина звучала так: "Я уже много раз об этом говорил: наша цель не раскручивать маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну - мы к этому стремимся".

В российском уголовном кодексе есть статья о "дискредитации армии", которая предусматривает уголовную и административную ответственность за подобные формулировки.

Как ранее заявляли в Генпрокуратуре России, вторжение РФ в Украину нельзя называть войной, поскольку это "недостоверно излагает суть проводимой военной операции".

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