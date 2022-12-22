Президент России Владимир Путин, отвечая на на вопросы журналистов после заседания Государственного Совета, назвал войну в Украине войной. На это обратили внимание многие СМИ, а муниципальный депутат петербургского МО "Смольнинское" Никита Юферев обратился в Генрокуратуру РФ с просьбой проверить выступление президента на предмет распространения фейков об армии, пишет Zerkalo.io.
Путин назвал войну войной. Депутат попросил проверить его по статье о распространении фейков
"За такие слова про войну осудили уже несколько тысяч человек. Направил обращение в органы, чтобы Путина привлекли за распространение фейков об армии", - написал депутат в Twitter.
Полная цитата Путина звучала так: "Я уже много раз об этом говорил: наша цель не раскручивать маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну - мы к этому стремимся".
⚡️ Putin called the "special operation" a war for the first time since the invasion began.— NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2022
The Investigative Committee take note. Apparently we have a new candidate for an article about "fakes" about the Russian army. pic.twitter.com/l00iATjD1d
В российском уголовном кодексе есть статья о "дискредитации армии", которая предусматривает уголовную и административную ответственность за подобные формулировки.
Как ранее заявляли в Генпрокуратуре России, вторжение РФ в Украину нельзя называть войной, поскольку это "недостоверно излагает суть проводимой военной операции".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!