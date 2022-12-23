В сопровождении истребителя F-15 и самолета-разведчика: как Зеленский добирался в Вашингтон

Из-за угрозы российских ракет полеты над Украиной слишком опасны, так что Зеленский, судя по всему, тайно проехал на поезде через Украину в Польшу, где рано утром в среду его заметили на железнодорожной станции в приграничном городе Пшемысль.

Президент Зеленский на железнодорожной станции в Польше Фото: Reuters

Польское телевидение показало Зеленского, идущего со своим президентским антуражем по перрону на фоне сине-желтого украинского поезда. Затем все они сели в ожидавшие их автомобили, в том числе черные Chevrolet Suburban - любимую модель правительства США.

Многие западные лидеры и официальные лица на встречи с Зеленским в Киеве ездили на поезде, но для него это был первый визит за границу с начала войны.

Вскоре после этого системы отслеживания полетов показали, что "боинг" C-40B ВВС США, на борту которого, предположительно, находился Зеленский, взлетел из аэропорта Жешува примерно в 80 км к западу от Пшемысля.

Самолет направился на северо-запад в сторону Великобритании, но прежде чем он вошел в ее воздушное пространство над Северным морем, самолет-разведчик НАТО просканировал местность. Известно, что море патрулируют российские подводные лодки.

А американский истребитель F-15, вылетевший с базы в Англии, сопровождал самолет с президентом Украины часть его пути.