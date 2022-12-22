Собрано почти 10 000 подписей за отмену проверок на знание госязыка для граждан РФ и Беларуси

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Автор инициативы Ольга Петкевич призывает отменить принятые в этом году поправки к закону об иммиграции, согласно которым более 20 000 постоянных жителей Латвии с гражданством России и Беларуси до 1 сентября 2023 года должны сдать экзамен на знание государственного языка и подтвердить уровень ежемесячного дохода не ниже 620 евро.

Петкевич утверждает, что люди в отчаянии, а специалисты Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), политики и общественные активисты дают много противоречивой информации.

Поправки к закону об иммиграции в основном касаются пожилых людей, которые, даже если знают латышский на разговорном уровне, эмоционально и физически не в состоянии выдержать такой длинный экзамен в их возрасте, утверждает Петкевич.

Жители старше 75 лет освобождены от сдачи экзамена по государственному языку.

Доказательство определенного дохода также является серьезной проблемой, указывает автор инициативы. Люди предпенсионного возраста зачастую живут на гораздо меньший доход, чем минимальная заработная плата на члена семьи. Многие из тех, кого коснулись поправки к закону об иммиграции, не получают никакой пенсии - ни латвийской, ни российской, утверждает Петкевич.

Как сообщалось, 24 сентября вступили в силу несколько поправок к закону об иммиграции, которые обязывают ряд жителей Латвии сдать экзамен на знание государственного языка.