Нынешняя ситуация в связи с частотами 5G открывает путь к созданию дуополии на рынке мобильной связи, что значительно подрывает технологический прорыв Латвии и конкуренцию на рынке телекоммуникаций, сообщил TVNET генеральный директор оператора мобильной связи Bite Latvija Арунас Мицкевичюс (Arunas Mickevicius).
Грядет дуополия: как Bite Latvija оказалась не у дел в развитии 5G
В компании пояснили, что правила аукционов Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK) когда-то запрещали Bite Latvija участвовать в аукционах по частоте 3,6 ГГц, необходимых для развития 5G, но теперь компания подала жалобу в SPRK с запросом об отмене правил аукциона.
Причина, по которой участие в аукционах было запрещено, связана с тем, что Bite Latvija владеет поставщиком услуг электронной связи Unistars, который 20 лет назад получил полосу радиочастотного спектра в диапазоне 3600 МГц, или 3,6 ГГц. Из-за этого SPRK не позволила Bite Latvija участвовать в частотных аукционах 5G 2017 и 2018 годов, а выставленные на них полосы частот 3,6 ГГц в конечном итоге использовались двумя другими игроками рынка. Правила аукциона предусматривали, что если компания или принадлежащие ей компании уже имеют частоты в конкретном диапазоне в размере не менее 100 МГц, компания не может участвовать в аукционе.
В настоящее время для того, чтобы Bite Latvija могла совместно использовать уже имеющиеся в BITE Grupa частоты, необходимые для внедрения технологии 5G в диапазоне 3,6 ГГц, она должна получить разрешение SPRK.
"Однако по непонятным причинам рассмотрение этого вопроса несколько раз продлевалось, что негативно повлияло на конкуренцию на рынке. Поскольку Bite Latvija и Unistars являются компаниями одной группы, возникла ситуация, при которой, чтобы одной семье сесть за обеденный стол, нужно получить специальное разрешение, на что уходит необъяснимо много времени", - заявили в компании.
В то же время генеральный директор Bite Latvija подчеркнул, что конкурентное внедрение технологии 5G в Латвии невозможно без наличия полосы 3,6 ГГц, так как принципиально важно увеличить пропускную способность мобильных сетей. Кроме того, количество наиболее важных частот для сети 5G ограничено и ни один из других диапазонов частот, предназначенных для реализации 5G, не может заменить 3,6 ГГц.
"Эта ситуация открывает путь к созданию дуополии на рынке мобильной связи", - выразил возмущение Мицкевичюс.
Он добавил, что частоты, необходимые для развития 5G, являются очень ценным ограниченным ресурсом, который следует использовать так, чтобы жители Латвии и цифровой рост страны получали максимальную пользу. Однако из-за медлительности с принятием решения создается ситуация, при которой значительно более эффективное использование этого ограниченного ресурса становится невозможным. Кроме того, препятствуют огромные инвестиции в десятки миллионов евро в латвийский рынок мобильной связи и возможность более полного использования потенциала этой полосы частот.
"Борьба за столь ценную частоту означает более длительное и дорогое развитие 5G, что приведет к тому, что одни участники рынка при развитии сети будут ездить по грунтовой дороге, а другие смогут использовать скоростную магистраль. Искусственно подрывая конкурентоспособность Bite, будет создан кризис на рынке телекоммуникаций", - подчеркнул глава Bite Latvija.
По его словам, в долгосрочной перспективе искусственно ослабленная конкуренция между участниками рынка будет иметь серьезные последствия для репутации Латвии на международном уровне, а также финансовые потери в случае судебных разбирательств.
Агентство LETA ранее сообщало, что 8 декабря Конституционный суд возбудил по заявлению Unistars дело о праве на использование ограниченного диапазона радиочастот.
Компания является продавцом электронных средств связи, получившим ограниченные права на использование радиочастотного диапазона. Продавец хочет передать или сдать в аренду эти права использования одному из операторов мобильной связи, чтобы получить максимально возможную финансовую выгоду от своих прав на их использование.
Единственным владельцем Unistars является Bite Latvija. В прошлом году Bite Latvija работала с оборотом 134,58 млн евро и прибылью 22,004 млн евро. Bite Latvija зарегистрирована в 2005 году, а ее единственным владельцем является литовская Bite Lietuva, которая, в свою очередь, принадлежит международной компании по управлению активами Providence Equity Partners.
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