Мог ли персонаж Леонардо ДиКаприо выжить в "Титанике"?

С момента выхода культового фильма "Титаник" в 1997 году появились разговоры и шутки вокруг версии о спасении персонажа Леонардо ДиКаприо, если бы он присоединился к своей возлюбленной Роуз (Кейт Уинслет) на сломанной части двери, пока не прибыла помощь.

Режиссер Джеймс Кэмерон сказал, что для этого провели целое научное исследование. В эксперименте приняли участие судебно-медицинский эксперт, двое людей с "такой же массой тела, как у Кейт и Лео" и точная копия двери, показанной в фильме, пишет Radior.lt.

После проверки выяснилось, что оба героя никак не могли выжить. Только один из них. Документальный фильм будет показан в феврале 2023 года на канале National Geographic.