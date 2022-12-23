Легендарный вратарь призвал исключить россиян из всех соревнований

В открытом письме Гашек осудил вышеупомянутые три организации, а также призвал другие спортивные федерации по всему миру принять меры, если они ещё не запретили российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях.

"Я написал открытое письмо, чтобы привлечь внимание всего мира к тому, что некоторые спортивные события в мире в настоящее время способствуют войне в Европе, которая ежедневно уносит сотни, даже тысячи жизней", - пишет Гашек.

"Это попытка спасти эти жизни и ускорить окончание войны в Украине. Российские спортсмены не должны участвовать в международных соревнованиях в настоящее время. Я прошу все спортивные лиги мира рассмотреть это решение", - продолжает бывший вратарь.

Легендарный хоккеист считает непростительным решение мировых спортивных организаций не исключать российских спортсменов из соревнований, несмотря на то, что война длится уже более 300 дней.

"Таким образом, вы несёте полную ответственность за необратимый ущерб, нанесенный российской армией в Украине, в том числе за потерянные жизни".

Доминик Гашек - чешский хоккеист, выступавший на позиции вратаря, двукратный обладатель Кубка Стэнли (2002, 2008), олимпийский чемпион (1998).