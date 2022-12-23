У пятерых водителей, пойманных в нетрезвом состоянии за последние сутки, конфискуют автомобили, а в трех случаях они возместят их стоимость, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.
Еще пять пьяных водителей лишились автомобилей
Еще пять пьяных водителей лишились автомобилей
Транспортное средство конфискуется, если владелец управлял им в состоянии алкогольного опьянения - свыше 1,5 промилле, под воздействием каких-либо наркотических веществ или отказался проверить наличие в организме одурманивающих веществ.
За минувшие сутки зарегистрировано 139 дорожно-транспортных происшествий. В авариях пострадали десять человек.
Десять человек были пойманы за рулем в нетрезвом виде, восемь из них привлечены к уголовной ответственности.
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