Боксёршу приговорили к 16 годам тюрьмы за жестокое убийство своего мужа

Швейцарский суд приговорил Обенауф к 16 годам тюремного заключения за убийство своего мужа. Боксёрша была арестована в 2020 году после того, как её 66-летний Томас Обенауф был забит до смерти в собственном ресторане Des Alpes в швейцарском Интерлакене.

В полицейском отчёте говорилось, что Обенауф 19 раз ударила своего мужа по голове бейсбольной битой.

Сообщается, что боксёрша вышла из себя из-за нежелания мужа родить ребёнка путем искусственного оплодотворения. Швейцарские СМИ сообщают, что Обенауф также оскорбляла другого из её предыдущих партнеров. Люди, знавшие спортсменку, говорили, что она часто выходила из себя и не стеснялась драться за пределами ринга.

До своей боксёрской карьеры Обенауф занималась гимнастикой, представляя Бразилию. Она дебютировала в профессиональном боксе в 2014 году, представляя Швейцарию. За свою профессиональную карьеру она выиграла несколько чемпионских титулов более низкого уровня, но всегда проигрывала бои за пояса самых престижных организаций.

За время своей профессиональной карьеры Вивиан Обенауф провела 20 боев, в 14 из которых одержала победу. Она трижды проигрывала поединки за титул чемпионки мира.