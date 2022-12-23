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Видео ⟩ Стрельба в центре Парижа: есть жертвы. Начались беспорядки

Дополнено в 19:35
rus.tvnet.lv
Стрельба в центре Парижа: есть жертвы. Начались беспорядки
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Стрельба в центре Парижа: есть жертвы.
Стрельба в центре Парижа: есть жертвы. Фото: SIPA/Scanpix

В результате стрельбы в центре Парижа около полудня в пятницу, 23 декабря, три человека погибли и еще трое получили ранения, сообщили в полиции и прокуратуре.

Как пишет "Би-би-си Русская служба", инцидент произошел недалеко от курдского культурного центра у Восточного вокзала. Жителей столица Франции попросили не приближаться к этому району.

По словам очевидца, мужчина вынул пистолет из сумки и открыл беспорядочную стрельбу. Стрелявшего быстро нейтрализовали - это мужчина 69 лет, о его мотивах пока ничего не известно.

Стрельба в центре Парижа: есть жертвы.
Стрельба в центре Парижа: есть жертвы. Фото: AP/Scanpix

Местный житель Эмануэль Буженан сообщил агентству AFP, что мужчину задержали в парикмахерской.

"Люди паниковали, вызывали полицию и указывали на салон - "он там, он там, заходите", - рассказал очевидец произошедшего.

На полу салона лежали два человека. Он добавил, что у них были ранены ноги.

Как сообщили в прокуратуре Парижа, начато расследование и "мужчина 60-70 лет арестован и находится под стражей".

"Идет процесс установления его личности, - сообщили в прокуратуре.

Владелица магазина рядом с местом происшествия рассказала AFP, что слышала семь или восемь выстрелов. "Была полная паника. Мы заперлись в магазине", - сказала женщина AFP.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен объявил, что из-за произошедшего прерывает поездку по стране и возвращается в Париж. Мэр Парижа Анн Идальго поблагодарила полицию за оперативные действия и выразила сочувствие семьям погибших и пострадавших, пишет "Медуза". 

Начались беспорядки

Вскоре после стрельбы в районе курдского центра начались протесты курдской общины, которые переросли в столкновения с полицией. Протестующие переворачивали мусорные контейнеры и ресторанные столики, пишет Русская служба BBC.

На место выехала полиция, экипированная для подавления беспорядков. Полицейские применили слезоточивый газ, протестующие кидали в них камни.

Ранее Курдский демократический центр Франции осудил атаку и заявил, что акция поминовения погибших пройдет в пятницу.

Его представитель заявил, что считает, что французские власти "снова не смогли защитить" живущих в их стране курдов.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен отметил, что целью стрелявшего явно были иностранцы, однако то, что это были именно курды, пока утверждать нельзя. Его мотивы выясняются.

Фото: Reuters/ScanPix

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