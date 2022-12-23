Видео ⟩ Стрельба в центре Парижа: есть жертвы. Задержан пожилой стрелок

Как пишет "Би-би-си Русская служба", инцидент произошел недалеко от курдского культурного центра у Восточного вокзала. Жителей столица Франции попросили не приближаться к этому району.

По словам очевидца, мужчина вынул пистолет из сумки и открыл беспорядочную стрельбу. Стрелявшего быстро нейтрализовали - это мужчина 69 лет, о его мотивах пока ничего не известно.

Стрельба в центре Парижа: есть жертвы. Фото: AP/Scanpix

Местный житель Эмануэль Буженан сообщил агентству AFP, что мужчину задержали в парикмахерской.

"Люди паниковали, вызывали полицию и указывали на салон - "он там, он там, заходите", - рассказал очевидец произошедшего.

На полу салона лежали два человека. Он добавил, что у них были ранены ноги.

Как сообщили в прокуратуре Парижа, начато расследование и "мужчина 60-70 лет арестован и находится под стражей".

"Идет процесс установления его личности, - сообщили в прокуратуре.

Владелица магазина рядом с местом происшествия рассказала AFP, что слышала семь или восемь выстрелов. "Была полная паника. Мы заперлись в магазине", - сказала женщина AFP.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен объявил, что из-за произошедшего прерывает поездку по стране и возвращается в Париж. Мэр Парижа Анн Идальго поблагодарила полицию за оперативные действия и выразила сочувствие семьям погибших и пострадавших, пишет "Медуза".

ALERTE - Au moins 1 mort et plusieurs blessés en urgence absolue après des tirs à l’arme en feu en plein cœur de Paris. L’auteur présumé interpelé. pic.twitter.com/G7tVko9gW4 — Remy Buisine (@RemyBuisine) December 23, 2022