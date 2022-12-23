Отделение полиции Латвии по Рижскому району разыскивает пропавшую Лиану Заулу 1993 года рождения, сообщили RUS TVNET в полиции.
Полиция ищет пропавшую Лиану Заулу
Полиция ищет пропавшую Лиану Заулу
Женщина 10 декабря этого года покинула свое место жительства на улице Зиемелю в Риге, и до сих пор не вернулась. Ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 158 см, худощавое телосложение, черные волосы до плечей.
Вероятно, была одета в черную куртку, синие джинсы, черную спортивную обувь. Женщина могла отправиться в Лиласте.
Полиция призывает всех ознакомиться с фотографией женщины и отозваться каждого, у кого есть информация о ее местонахождении, позвонив по телефону 670 866 78, 202 690 17 или 110.
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