Полиция ищет пропавшую Лиану Заулу

Женщина 10 декабря этого года покинула свое место жительства на улице Зиемелю в Риге, и до сих пор не вернулась. Ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 158 см, худощавое телосложение, черные волосы до плечей.

Вероятно, была одета в черную куртку, синие джинсы, черную спортивную обувь. Женщина могла отправиться в Лиласте.

Полиция призывает всех ознакомиться с фотографией женщины и отозваться каждого, у кого есть информация о ее местонахождении, позвонив по телефону 670 866 78, 202 690 17 или 110.