Совет сотрудничества сельскохозяйственных организаций (LOSP) направил в Рижскую думу открытое письмо, в котором возражал против принятого мэром Риги Мартиньшем Стакисом решения обязать Рижскую центральную администрацию в январе 2023 года отказаться от мясных продуктов в качестве кампании "Не ешьте земной шар" (Neapēd zemeslodi), сообщили в LOSP.
Рижская дума на месяц решила отказаться от мяса. Крестьяне против
"Пока крестьяне продолжают внедрять в свою работу настоящие "зеленые" решения, совершенствуя и развивая свои фермы, тем временем, глава Рижской думы занимается абсурдным, оторванным от реальной жизни популизмом - не только отказываясь от мяса и других продуктов местных производителей, но и ложно оправдывая это "экологичностью", заодно бросая тень на латышскую традиционную кухню, особенно во время праздников", - сказал председатель правления LOSP Гунтис Гутманис.
В открытом письме LOSP просит Стакиса предоставить информацию о покупках, совершенных в период текущего созыва Рижской думы, которые были совершены в связи с приобретением продуктов питания, с указанием точной суммы, в скольких закупках использовались льготы, предоставляемые "Зелеными госзакупками" (ZPI).
Запрашиваются сведения как о закупках, произведенных Рижской думой, так и об учреждениях, находящихся в ведении Рижской думы, в том числе дошкольных образовательных учреждениях, начальных школах, пансионах и пр., которые закупают или предоставляют услуги питания.
LOSP указывает, что у крестьян есть обоснованные сомнения в желании и способности Рижской думы применять ZPI, которая, по сути, дает все возможности как думе, так и поднадзорным учреждениям стать "зеленее".
"ZPI должны быть в повседневной работе каждого гос- и муниципального учреждения как обязанность, а не возможность", - подчеркивает заместитель председателя LOSP Янис Ирбе.
В январе стартует шестой ежегодный экологический вызов "Не ешьте земной шар", в котором примет участие и Рижская дума.
"Рига взяла курс на климатическую нейтральность, поэтому я присоединился к вызову. Центральная администрация Рижской думы, чтобы популяризировать защиту окружающей среды, на своих мероприятиях в январе будет предлагать только вегетарианские блюда", - сообщил ранее Стакис.
LOSP - ассоциация, объединяющая неправительственные организации национальных производителей и переработчиков государственного масштаба, охватывающая всю территорию Латвии и все секторы производства. Организация формирует единое мнение фермеров для защиты интересов производителей и дальнейших переговоров с органами госуправления, а также другими партнерами по сотрудничеству.
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