Рижская дума на месяц решила отказаться от мяса. Крестьяне против

"Пока крестьяне продолжают внедрять в свою работу настоящие "зеленые" решения, совершенствуя и развивая свои фермы, тем временем, глава Рижской думы занимается абсурдным, оторванным от реальной жизни популизмом - не только отказываясь от мяса и других продуктов местных производителей, но и ложно оправдывая это "экологичностью", заодно бросая тень на латышскую традиционную кухню, особенно во время праздников", - сказал председатель правления LOSP Гунтис Гутманис.

В открытом письме LOSP просит Стакиса предоставить информацию о покупках, совершенных в период текущего созыва Рижской думы, которые были совершены в связи с приобретением продуктов питания, с указанием точной суммы, в скольких закупках использовались льготы, предоставляемые "Зелеными госзакупками" (ZPI).

Запрашиваются сведения как о закупках, произведенных Рижской думой, так и об учреждениях, находящихся в ведении Рижской думы, в том числе дошкольных образовательных учреждениях, начальных школах, пансионах и пр., которые закупают или предоставляют услуги питания.