Рижская дума отказывается от мяса, крестьяне возмущены: что происходит?

"ZPI должны быть в повседневной работе каждого гос- и муниципального учреждения как обязанность, а не возможность", - подчеркивает заместитель председателя LOSP Янис Ирбе.

Комментарий Мартиньша Стакиса

Высказанные LOSP опасения по поводу отказа Рижской думы от местных продуктов - необоснованны, заявил журналистам мэр Риги Мартиньш Стакис.

По его словам, принятое Ригой решение присоединиться к акции "Не ешьте земной шар" означает, что

в январе в организованных Рижской центральной администрацией мероприятиях, например, приемах иностранных делегаций или на конференциях, будут обеспечены вегетарианские закуски.

В свою очередь, что касается питания в муниципальных образовательных учреждениях - здесь ничего не поменяется.

"Это будут два - три мероприятия в месяц, на которые нужны закуски. Более того, речь идет об отказе от продуктов животного происхождения, а не от местных продуктов," - сказал Стакис.

По мнению мэра Риги, сообщение LOSP говорит о недоразумении.

Как выяснило агентство LETA, договор об оказании услуг питания у центральной администрации думы заключен с предприятием Pētertornis, которое хозяйничает в ресторане Pētergailis. Общая максимальная сумма договора - 20 000 евро. Он заключен на основе публичной закупки и в силе до 26 сентября 2023 года.

Акция "Не ешьте земной шар"

В январе стартует шестой ежегодный экологический вызов "Не ешьте земной шар", в котором примет участие и Рижская дума.

"Рига взяла курс на климатическую нейтральность, поэтому я присоединился к вызову. Центральная администрация Рижской думы, чтобы популяризировать защиту окружающей среды, на своих мероприятиях в январе будет предлагать только вегетарианские блюда", - сообщил ранее Стакис.

LOSP - ассоциация, объединяющая неправительственные организации национальных производителей и переработчиков государственного масштаба, охватывающая всю территорию Латвии и все секторы производства. Организация формирует единое мнение фермеров для защиты интересов производителей и дальнейших переговоров с органами госуправления, а также другими партнерами по сотрудничеству.