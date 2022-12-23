Дочь генерала полиции врезалась в машину скорой помощи; водитель подозревает о влиянии на дело

Максим обжалует решение сотрудника правоохранительных органов, которые оставили его без изменений, а также в силе остался вердикт о том, что Максим причастен к аварии и должен быть привлечен к ответственности.

Однако водитель медицинской бригады считает, что на решение полиции повлияла фигурантка аварии, которая, как выяснилось позже, является дочерью генерала полиции Юриса Шульте. Адвокат Максима Элита Косака усматривает не только неспособность полиции правильно зафиксировать все доказательства и показания, но и возможность влияния на ход следствия другой стороны.

Стоит отметить, что Юрис Шульте ушел в отставку в конце ноября и покинул кресло начальника Рижского регионального управления Государственной полиции. На момент аварии дочери Шульте был высокопоставленным чиновником. Кроме того, расследование столкновения вело непосредственно Рижское региональное управление. Адвокат Элита Косака считает это конфликтом интересов. Шульте в данный момент не общается с журналистами, ведь его имя уже ассоциируется с трагической охотой под Ропажи, на которой один из охотников погиб после огнестрельного ранения. Это произошло всего за несколько дней до того, как Шульте завершил свою карьеру начальника полиции.

Государственная полиция не хочет комментировать обстоятельства аварии. Правоохранители также отрицают возможное влияние на следствие.

Сама же дочь Шульте охотно рассказала передаче об аварии: "Вероятно, я не заметила машину, потому что на левой боковой полосе стояли еще две машины, чтобы повернуть налево. Насчет звука - ну я правда не слышала, громко музыку не слушала. Затормозить не успела - день был дождливый, вечер, тормозной путь увеличился. Поэтому я также считаю, что водитель NMPD должен был проехать через перекресток немного медленнее, видимо, он только убедился, что машины не едут со стороны круга Дрейлини в центр, поэтому еще и пересек полосу из центра в сторону круга, когда я там ехала. Я также понесла материальный ущерб в результате аварии".

Водитель Audi считает, что Максим пытается оказать давление на суд, связавшись с передачей.

Между тем, Максим удивлен и позицией работодателя - NMPD. Служба не заступилась за работника в критический момент.

Служба неотложной медицинской помощи требует от водителя оплаты расходов, связанных со страховым возмещением в размере 500 евро.

В NMPD сообщили, что ранее Максим уже попадал в аварии, а также возмещал ущерб в размере 250 евро.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке