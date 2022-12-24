ВИДЕО ⟩ Назван лучший гол чемпионата мира-2022 по футболу

Бразилец сделал дубль в матче первого тура группового турнира против Сербии (2:0). Второй гол Ришарлисон забил, приняв подачу и пробив в падении через себя.

Именно этот гол болельщики признали лучшим на турнире путём голосования на сайте ФИФА.

Также на награду претендовали голы Салема Аль-Давсари (Саудовская Аравия), Коди Гакпо (Нидерланды), Энцо Фернандеса (Аргентина), Венсана Абубакара (Камерун), Луиса Чавеса (Мексика), Килиана Мбаппе (Франция), Пэк Сын Хо (Южная Корея), Неймара (Бразилия) и ещё один мяч Ришарлисона (Южной Корее в 1/8 финала).

Напомним, сборная Бразилии на чемпионате мира в Катаре дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии. Победителем турнира стала сборная Аргентины, которая в финале обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти).