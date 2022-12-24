Янис Тимма продолжит карьеру в экзотическом месте

В чемпионате Пуэрто-Рико сейчас межсезонье, а предыдущий сезон длился с апреля по август. "Гризес Умакао" в регулярном чемпионате 2022 года заняли последнее, шестое место в подгруппе "B" и не прошли в плей-офф.

30-летний Тимма в этом сезоне находится без клуба, но в ноябре помог сборной Латвии в квалификации ЧМ-2023, набирая в среднем по 14 очков в двух матчах.

Во второй половине прошлого сезона латвийский форвард представлял команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) G-лиги "Лейкленд Мэджик", в составе которой в 20 матчах набирал в среднем 6,4 очка, совершал 3,4 подбора и отдавал 1,5 передачи. Этим летом Тимма играл в The Basketball Tournament (TBT) и в Профессиональной лиге Майами.

Прошлым летом Тимма выступал в Летней лиге НБА за "Орландо Меджик", а в начале сезона-2021/2022 краславчанин выступал в составе казанского клуба "Уникс", сыграв в этом клубе в трёх матчах Евролиги. До этого он неполные два года представлял другую российскую команду - "Химки" из Московской области.

За границей баскетболист также играл в греческом "Олимпиакосе", питерском "Зените"» и испанской "Басконии". За свою карьеру Тимма также представлял латвийские команды ASK Rīga, ASK/Juniors, "Лиепаяс Лаувас", "Вентспилс", ВЭФ.

На драфте НБА 2013 года был выбран во втором раунде под общим 60-м номером командой "Мемфис Гриззлис". В 2015 году "Мемфис Гриззлис" передали права на Тимму "Орландо Меджик" в обмен на Люка Риднура.