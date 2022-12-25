Назван самый дорогой футболист мира после ЧМ-2022

Согласно данным портала, рыночная стоимость 24-летнего Мбаппе после ЧМ-2022 выросла со 160 млн евро до 180 млн евро. Благодаря этому француз обошёл в списке самых дорогих игроков мира форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, который оценивается в 170 млн евро.

Замыкает тройку атакующий полузащитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор. Его трансферная стоимость составляет 120 млн евро.

Мбаппе сделал хет-трик в финале чемпионата мира - 2022 против сборной Аргентины. Однако это не помогло его команде одержать победу в матче (3:3, 4:2 по пенальти в пользу Аргентины).

Всего на счету Мбаппе в семи матчах ЧМ-2022 восемь забитых мячей (два с пенальти) и две результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром турнира.

Трансферная стоимость главной звезды сборной Аргентины Лионеля Месси после победы на чемпионате мира составляет 50 млн евро. Напомним, что 35-летний южноамериканец был признан лучшим футболистом турнира.

Что касается португальца Криштиану Роналду, ныне находящегося без клуба, то его стоимость - 20 млн. На мундиале 37-летний бомбардир вместе с Португалией дошёл до 1/4 финала.

Топ-10 самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt после ЧМ-2022:

Килиан Мбаппе ("ПСЖ" / Франция) - 180 млн евро Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити" / Норвегия) - 170 млн евро Винисиус Жуниор ("Реал" / Бразилия) - 120 млн евро Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд / Англия) - 110 млн евро (цена до ЧМ-2022 - 90 млн евро) Фил Фоден ("Манчестер Сити" / Англия) - 110 млн евро Педри ("Барселона" / Испания) - 100 млн евро Джамал Мусиала ("Бавария" / Германия) - 100 млн евро Букайо Сака ("Арсенал" / Англия) - 100 млн евро (цена до ЧМ-2022 - 90 млн евро) Федерико Вальверде ("Реал" / Уругвай) - 100 млн евро Гави ("Барселона" / Испания) - 90 млн евро