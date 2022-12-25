Французский нападающий Килиан Мбаппе после ЧМ-2022 стал самым дорогим футболистом мира по версии Transfermarkt.
Назван самый дорогой футболист мира после ЧМ-2022
Согласно данным портала, рыночная стоимость 24-летнего Мбаппе после ЧМ-2022 выросла со 160 млн евро до 180 млн евро. Благодаря этому француз обошёл в списке самых дорогих игроков мира форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, который оценивается в 170 млн евро.
Замыкает тройку атакующий полузащитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор. Его трансферная стоимость составляет 120 млн евро.
Мбаппе сделал хет-трик в финале чемпионата мира - 2022 против сборной Аргентины. Однако это не помогло его команде одержать победу в матче (3:3, 4:2 по пенальти в пользу Аргентины).
Всего на счету Мбаппе в семи матчах ЧМ-2022 восемь забитых мячей (два с пенальти) и две результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром турнира.
Трансферная стоимость главной звезды сборной Аргентины Лионеля Месси после победы на чемпионате мира составляет 50 млн евро. Напомним, что 35-летний южноамериканец был признан лучшим футболистом турнира.
Что касается португальца Криштиану Роналду, ныне находящегося без клуба, то его стоимость - 20 млн. На мундиале 37-летний бомбардир вместе с Португалией дошёл до 1/4 финала.
Топ-10 самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt после ЧМ-2022:
- Килиан Мбаппе ("ПСЖ" / Франция) - 180 млн евро
- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити" / Норвегия) - 170 млн евро
- Винисиус Жуниор ("Реал" / Бразилия) - 120 млн евро
- Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд / Англия) - 110 млн евро (цена до ЧМ-2022 - 90 млн евро)
- Фил Фоден ("Манчестер Сити" / Англия) - 110 млн евро
- Педри ("Барселона" / Испания) - 100 млн евро
- Джамал Мусиала ("Бавария" / Германия) - 100 млн евро
- Букайо Сака ("Арсенал" / Англия) - 100 млн евро (цена до ЧМ-2022 - 90 млн евро)
- Федерико Вальверде ("Реал" / Уругвай) - 100 млн евро
- Гави ("Барселона" / Испания) - 90 млн евро
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